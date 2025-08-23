La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó el viernes a Chubut y dejó definiciones políticas de alto voltaje. En su paso por Comodoro Rivadavia el sábado y Río Mayo el viernes, insistió en diferenciarse de la tradición de vicepresidentes “decorativos” y subrayó que su función tiene un alcance constitucional que trasciende la presidencia del Senado.

“Yo no soy una figura decorativa. Los argentinos me votaron como vicepresidenta de la Nación y, más allá de los devenires políticos, cumplo mi rol con probidad. Parte de ese rol es estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades”, sostuvo Villarruel en diálogo con ADNSUR, marcando el tono de su visita.

Inauguración en Comodoro

Acompañada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el intendente Othar Macharashvili, la vicepresidenta participó en la inauguración del muro de contención costero del Hospital Alvear, en el barrio Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

“Es una obra fundamental para proteger al Hospital Alvear”, destacó Torres durante el acto, donde no ahorró críticas a las administraciones anteriores. “Muy cerca está el camino Ara San Juan que, por haberse apurado, lo hicieron mal y terminó en un desastre. Queremos que ese dinero que se malgastó vuelva a los contribuyentes”, enfatizó.

El mandatario provincial también adelantó que, junto al municipio, avanzarán en la construcción de un pluvial para la ciudad: “En un momento de tanta necesidad, se malgastaron recursos por demagogia y fines electorales. Nuestro compromiso es que cada peso de los contribuyentes se traduzca en obras que realmente les cambien la vida”.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Por su parte, Villarruel acompañó el mensaje y reforzó la idea de un trabajo coordinado con las provincias. “No podemos esconder la mugre debajo de la alfombra. Como vicepresidenta, me corresponde escuchar a los gobernadores y senadores, interiorizarme en lo que sucede fuera de la Capital Federal y acercar esas voces al Congreso”, señaló.

Río Mayo: federalismo y memoria personal

Un día antes, Villarruel había sido la invitada especial en los festejos por el 90° aniversario de Río Mayo. Allí volvió sobre su historia personal en la localidad, donde vivió durante su infancia junto a su familia en el Regimiento N° 37 del Ejército Argentino.

“Fui muy feliz viviendo en Río Mayo. Con ustedes conocí lo que es vivir en el interior profundo de la Argentina; aprendí a amar el paisaje de la estepa patagónica, esa grandeza silenciosa que se enraiza en el corazón para siempre”, expresó con emoción.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

La vicepresidenta aseguró que su paso por la localidad le enseñó a valorar el federalismo y la importancia de defender la soberanía en territorios alejados de los grandes centros urbanos. Soy chubutense por adopción y por elección. Gracias por todo lo que me dieron y por ser, junto a las Malvinas, el pedacito más preciado de la patria”, remarcó en el cierre de su discurso.

Torres, en sintonía, la definió como “una aliada del pueblo chubutense” y la reconoció como una pieza clave para los proyectos que la provincia lleva al Senado. “Cada vez que necesitamos impulsar una iniciativa para reivindicar el federalismo, la vicepresidenta nos escuchó y cumplió”, señaló.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

El gobernador también llamó a respaldar al sector ovino y a los productores rurales de la meseta: “No se trata de economías rentables o no rentables. Se trata de soberanía. Esos campos de frontera son un bastión fundamental de la patria y hay que acompañar a quienes los sostienen”.

Clima político y distancias con Milei

Los gestos de Villarruel en Chubut llegan en medio de su distanciamiento con el presidente Milei y en un contexto de reacomodamientos dentro del Congreso. El lanzamiento del frente Provincias Unidas, encabezado por Torres junto a otros mandatarios provinciales, aparece como un nuevo espacio de interlocución política en el que la vicepresidenta juega un rol activo.

Con un tono federal, Villarruel insistió en que su función excede el protocolo: “Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada. No es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que me da la Constitución, y parte de ese rol es tratar con senadores, gobernadores e interiorizarme en lo que pasa fuera de la Capital Federal”.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

La visita concluyó con un recorrido por el Centro de Monitoreo de Río Mayo, el hospital local —donde se inauguró la primera estación de telemedicina con multidiagnóstico— y el Club de Abuelos de la localidad, que celebró su 23.º aniversario.

El paso de la vicepresidenta por la Patagonia dejó así un doble mensaje. Por un lado, la reivindicación personal y emocional de su vínculo con la región. Por otro, una señal política clara de que busca consolidar un perfil propio, cercano a los gobernadores e instituciones provinciales, en un momento en que el equilibrio de poder en el Congreso se vuelve decisivo.