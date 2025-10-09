El escándalo que obligó al diputado José Luis Espert a bajar su candidatura y pedir licencia en el Congreso, por presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, sigue teniendo repercusión en la Patagonia, especialmente en Río Negro.

Tal como contó ADNSUR, el gobernador Alberto Weretilneck se despegó de las versiones que lo relacionaban con Machado, quien se encuentra detenido en la provincia a la espera de su extradición a Estados Unidos.

En declaraciones a medios rionegrinos, el mandatario negó vínculos personales, políticos o financieros con el empresario y aclaró que el único contacto que mantuvo con él fue una reunión hace casi una década por temas deportivos, cuando Machado buscaba auspicios para el Club Deportivo Viedma.

“Fue el único encuentro, no hubo aportes de campaña ni relación alguna con su actividad empresarial”, enfatizó Weretilneck, quien además negó cualquier tipo de participación de Machado o de su entorno en Juntos Somos Río Negro, el partido que fundó y lidera.

El gobernador respondió a los señalamientos del diputado Martín Soria, quien había intentado vincular al oficialismo provincial con el empresario Claudio Ciccarelli, primo de Machado, y con los permisos de explotación de canteras en Río Negro. Lejos de eludir la polémica, Weretilneck dobló la apuesta y acusó a Soria de mantener lazos con el clan Montecino, una organización criminal de Cipolletti conocida por su actividad en narcotráfico, homicidios y estafas.

En ese contexto, fue Jorge Martín, candidato a senador por el PRO, quien aprovechó las acusaciones cruzadas para diferenciarse del resto de los espacios políticos de la provincia. Incluyó en sus cuestionamientos a Lorena Villaverde, candidata a senadora de La Libertad Avanza, quien también tendría vínculos con el empresario investigado.

“Villaverde: detenida en EEUU por tenencia de cocaína y vinculada al primo de Fred Machado. Weretilneck: reconoció que se reunió con Machado y empleó a su primo en el bloque oficialista de la Legislatura. Soria: fue ministro de Alberto Fernández mientras Machado estuvo detenido y recién se enteró de su existencia hace un par de meses. ¿Todos tienen algo en común con narcotraficantes? Ah, no, pará. Nosotros no”, publicó el dirigente en sus redes sociales.

Esa enumeración fue en respuesta a una publicación que lo mostraba con una remera amarilla con letras negras, los colores del PRO, y una consigna provocativa: “Yo no conozco a Fred Machado”.

A dos semanas de las elecciones legislativas, el narcoescándalo que obligó a Espert a renunciar a su candidatura promete ser el tema central de lo que queda de la campaña.