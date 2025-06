Miles de manifestantes se concentraron esta tarde en la Plaza de Mayo, en el centro porteño, para rechazar la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

Dirigentes de diferentes sectores del peronismo, como Juan Grabois, Julián Domínguez y Hugo Yasky, entre otros, representaban a los manifestantes en la movilización convocada bajo la consigna “Argentina con Cristina”.

A través de un mensaje de audio grabado, la expresidenta agradeció las muestras de apoyo de la militancia y dijo que lo que más le "gustó" fue escuchar el cántico “Vamos a volver” porque “revela una voluntad de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, en el colegio los libros y computadoras, y que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan volver a ahorrar para comprarse una casita, un autito y un terrenito”.

Las tres reglas de conducta que tiene que cumplir Cristina Kirchner para que no le revoquen la prisión domiciliaria

Además, la exmandataria dijo estar “firme y tranquila” en su domicilio de San José 1111, aunque “con prohibición de salir al balcón”, en una medida judicial que consideró un “cachivache”.

Con duras críticas al Gobierno nacional, la líder del peronismo afirmó que “este modelo se cae porque es insostenible en términos económicos” y se preguntó: "¿Cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y después no puede pagar la tarjeta?".

En otro tramo de su discurso, afirmó que el peronismo “defenderá la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos, sin violencia pero con coraje, con mucho amor, como siempre” y reafirmó que ella acompañará “desde la trinchera que sea”.

Cristina Kirchner quedó detenida bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica

Sobre su futuro político, señaló: "Yo no sé exactamente lo que me depara el futuro inmediato, no tengo la bola de cristal. Vamos a volver con más sabiduría, unidad y fuerza, y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a estar ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria", expresó la exmandataria.

En la misma línea, aseguró: “Hay algo que deben entender todos, incluso los del poder económico concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”.

El PJ de Chubut marcha en Comodoro y en otras cuatro ciudades tras la detención de Cristina Kirchner

Por último, concluyó: “Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Argentinos y argentinas. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Los pueblos finalmente siempre vuelven”.

LA CÁMPORA CRITICÓ LAS REQUISAS A MICROS DE MILITANTES

La agrupación cristinista La Cámpora responsabilizó al presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el accionar de efectivos de Gendarmería que realizaron múltiples controles a micros que trasladaban militantes desde distintas provincias hacia la ciudad de Buenos Aires para participar de la movilización.

Othar sobre la condena a Cristina Kirchner: "Es una señal preocupante para una democracia ya debilitada"

Según publicó la organización en sus redes sociales, los micros fueron detenidos en reiteradas ocasiones durante el viaje y sometidos a controles que incluyeron la identificación de todos los pasajeros y la revisión de sus pertenencias.

“Pararon micro por micro, los hicieron bajar, revisaron todas las pertenencias, palparon a todos, les pidieron DNI y les sacaron fotos de prepo a todos los pasajeros y pasajeras”, señaló la agrupación.

Además, aseguró que en varios casos los efectivos de seguridad se quedaron con listados de pasajeros y que algunos micros ya habían atravesado más de tres controles antes de llegar a destino.

En un tono crítico, apuntaron contra Bullrich y Milei, a quienes acusaron de utilizar las fuerzas de seguridad como herramienta de amedrentamiento político.

Máximo Kirchner, tras la condena a CFK: “Hay quienes piensan que si no estamos nosotros, tienen más chances de crecer”

“Son parte de la mafia de este país que le tiene terror a la militancia peronista”, afirmaron, y añadieron en un comunicado: “Las intimidaciones nos importan un carajo. Hoy como siempre vamos a estar ahí, en la Plaza de Mayo, bancando a Cristina”.