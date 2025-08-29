En un encuentro clave con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Puerto Madryn, el candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, planteó una firme agenda en defensa de los puestos de trabajo y se comprometió a llevar la voz de los trabajadores al Congreso de la Nación.

Durante la reunión, Luque aprovechó para reafirmar su vínculo con el movimiento obrero y destacar la necesidad de trabajar en conjunto para revertir la preocupante situación laboral que atraviesa la provincia de Chubut. “Los compromisos se hacen de esta forma, mirándonos a los ojos”, afirmó ante los presentes y subrayó: “Nosotros nunca vamos a votar ninguna ley contra el pueblo trabajador bajo ningún punto de vista”.

El candidato enfatizó la gravedad de la crisis laboral local: “La provincia de Chubut perdió cerca de 10.000 puestos de trabajo en el sector privado”, un dato preocupante que, según mencionó, coloca a Chubut como la provincia que más empleos ha perdido por habitante, según un informe reciente del Observatorio del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Respecto a la situación nacional, Luque no dudó en criticar con dureza al actual gobierno: “Este presidente de la Nación, probablemente uno de los más crueles, de los más deshumanos que ha pasado por nuestro país, realmente nos está haciendo un daño enorme”. También expresó su inquietud por la ausencia de políticas activas para defender la producción y el empleo: “Lo que más me preocupa es que al sector político que está gobernando la Argentina y a la provincia del Chubut no le interese salir a luchar para poder mantener nuestro sistema productivo, generar riqueza y generar puestos de trabajo”.

El candidato puso el foco en la defensa de la generación de empleo y en la necesidad de promover la igualdad social, que afirmó está “partiéndose de manera tremenda”. “Tenemos la obligación, y quiero asumir el compromiso ante todos ustedes, de decirles que yo voy a luchar para poder cambiar esta realidad”, aseguró.

Finalmente, Luque remarcó su compromiso con la clase trabajadora: “Allí es donde nos van a encontrar nosotros. En esa lucha en el Congreso de la Nación, no solamente no votando ninguna ley en contra, sino peleando para que empecemos a recuperar la esperanza, para que empecemos a recuperar nuevamente la dignidad”.

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CGT

El encuentro estuvo marcado por el respaldo claro de la dirigencia sindical. Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT, representado por Gustavo Fita, señaló la necesidad urgente de debatir y aprobar leyes que permitan recuperar los puestos laborales perdidos en la provincia, algo que, a su juicio, “los dirigentes que gobiernan y legislan actualmente no defendieron”.

Asimismo, Luis Núñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Alimento (STIA) y dirigente gremial de la CGT en Chubut, valoró la visita de los candidatos de Unidos Podemos y expresó con contundencia: “Queremos que llegues al Congreso, que ocupes una banca, y que todo esto que nosotros estamos planteando te lo lleves para que cuando tengas que decidir qué hacer, cuando tengas que elaborar un proyecto, lo hagas pensando en el pueblo argentino y también en el pueblo de Chubut”.

Núñez remarcó la necesidad de contar con una mayoría que permita un giro en las políticas actuales: “Necesitamos de la mayoría en el Congreso para torcer el rumbo de las políticas que está llevando adelante este gobierno”.

Gacetilla Prensa Juan Pablo Luque, intervenida y editada por un periodista de ADNSUR