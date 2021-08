Ese viernes el Gobernador Mariano Arcioni presentó en la Legislatura de Chubut los pliegos para que los doctores Daniel Esteban Baez, Silvia Alejandra Bustos y Ricardo Alberto Napolitani formen parte del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

El máximo organismo de justicia en la provincia debería estar integrado por 6 miembros distribuidos en dos salas, pero desde hace un año -tras la renuncia de Miguel Donnet- tiene apenas dos: Mario Vivas y Alejandro Panizzi.

En el caso de ser aprobados los pliegos que presentó el mandatario, Bustos se convertiría en la primera mujer en integrar ese organismo. Y la única, en un cuerpo compuesto por seis magistrados.

Justamente esta falta de "paridad" fue criticada por Ana Clara Romero, concejal de Comodoro y precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, quien criticó que se trata de "una terna hecha por hombres y para hombres"

Es su cuenta de Twitter, Romero cuestionó que sea sólo una la mujer propuesta para el cargo, y remarcó que "sobran en Chubut mujeres con capacidad y trayectoria para ocupar ese lugar destacado"

"No hay paridad, no hay representatividad, no hay reconocimiento al trabajo de tantas en los distintos ámbitos del Derecho", remarcó.

Criticó que "la igualdad de género con que se llenan la boca no la sostienen en los hechos, ni en sus decisiones". "Vamos a seguir trabajando para que la igualdad de derechos y oportunidades sea una realidad en todos los planos y no solo fulbito para la tribuna", finalizó.