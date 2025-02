"Terroristas del fuego": Bullrich responsabilizó a la RAM por los incendios en el Parque Los Alerces

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reiteró este jueves que los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fueron los responsables de los incendios que se registraron en las últimas horas en el Parque Los Alerces, en Chubut, y los califico como "terroristas del fuego".

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria señaló: "los vamos a encontrar y los vamos a hacer pagar". En el posteo, que acompañó con un video de los incendios, Bullrich indicó que tan solo unos días después del desalojo de los usurpadores mapuches truchos y de la declaración de la RAM como organización terrorista, prendieron fuego el Parque Nacional Los Alerces, confirmando que tomamos la decisión correcta".

"Son terroristas. Cometieron un ataque criminal contra nuestra tierra y nuestra gente", añadió. Por lo tanto, "sus actos tendrán las consecuencias que la Ley Antiterrorista prevé y no vamos a parar hasta que paguen por eso. Mientras tanto, desde la primera alerta desplegamos aviones hidrantes, brigadistas y maquinaria pesada para, nuevamente, combatir los incendios".

Desde El Bolsón, Patricia Bullrich anunció la creación de un organismo para combatir incendios y desastres naturales

"Ahora vamos por ustedes", concluyó la ministra, tras confirmarse la aparición de dos nuevos focos en Los Alerces en la noche de este miércoles.

Por su parte, Santiago Hardie, director nacional de Apoyo Federal a la Emergencia, ratificó los dichos de Bullrich y expresó que "los dos últimos focos fueron intencionales, por eso ya se iniciaron los peritajes". De todas maneras, indicó que tras las pericias "la Justicia deberá actuar y no dejar salir a los responsables por la puerta giratoria".

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

En declaraciones a FM El Chubut, Hardie puntualizó que la RAM está detrás de los incendios: "No solo lo decimos nosotros y lo demostramos. El propio (Facundo) Jones Huala reivindicó el incendio como arma de lucha". "Esta agrupación, que es terrorista, no le importa la vida, ni la propiedad ni los bosques de los argentinos. No podemos permitir que sigan haciendo lo que quieran", cerró.

Los incendios forestales causan estragos no solo en Chubut, sino también en Río Negro y Neuquén, y desde que comenzaron -hace poco más de 40 días- ya consumieron más de 40 mil hectáreas