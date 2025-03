La diputada nacional por Chubut de ‘Unión por la Patria’, Eugenia Alianiello, fue una de las voces críticas que se alzaron en contra de esta decisión al denunciar la “falta de transparencia y los riesgos” que implica este endeudamiento para el país, consideró en diálogo con ADNSUR.

Con 129 votos a favor y 108 en contra, la medida fue aprobada pero se generó un fuerte debate sobre sus implicancias.

Alianiello recordó que, en 2020, su bloque votó a favor de la ley 27612 conocida como "Ley Guzmán", que renegoció la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018. "Había más datos y precisiones en ese momento", apuntó.

Se debate en el Congreso el DNU que autoriza un nuevo acuerdo con el FMI

Sin embargo, esta vez, la diputada explicó que su voto negativo se debió a la "falta de información" detallada sobre el nuevo acuerdo con el FMI.

"No hay números, no hay letra chica, no se conoce prácticamente nada de este nuevo endeudamiento. Es como un cheque en blanco", afirmó, cuestionando la urgencia con la que se trató el tema y la ausencia de datos concretos sobre los compromisos que asumirá el país.

La legisladora chubutense también criticó que el DNU otorgue facultades amplias al Poder Ejecutivo, pasando por encima de las leyes vigentes y de la autonomía de los poderes del Estado.

"Si hay una ley vigente, me parece que respetar la autonomía de los distintos poderes es fundamental", sostuvo Alianiello.

Además, advirtió que este endeudamiento no sólo compromete al ministro de Economía o al presidente sino a todos los argentinos, quienes terminarán pagando las consecuencias de un acuerdo cuyos detalles aún se desconocen.

El clima en la Cámara de Diputados reflejó un escenario político más ajustado que en ocasiones anteriores.

Alianiello destacó que, a diferencia del año pasado, cuando el oficialismo contaba con un apoyo más amplio, esta vez las negociaciones se dieron minuto a minuto, incluso con gobernadores. “Se nota más nerviosismo”, señaló, aunque reconoció que el oficialismo sigue manteniendo el acompañamiento necesario para aprobar sus iniciativas.

Sin embargo, resaltó la importancia de que otros bloques empiecen a buscar consensos alternativos, especialmente, en temas urgentes como las jubilaciones.

Finalmente, la diputada se refirió al tono de la sesión, marcada por las rispideces y los audios filtrados del presidente de la Cámara que instaban a legisladores oficialistas a generar desorden. "Esto no le hace bien ni a la democracia ni a los argentinos", afirmó Alianiello quien llamó a recuperar el diálogo y la cordura en el tratamiento de los temas legislativos.

"Las formas en la Cámara de Diputados tienen que volver a tener un cauce que claramente lo han perdido", concluyó, subrayando la necesidad de madurez y responsabilidad en un contexto político cada vez más polarizado.