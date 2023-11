"Si se quiere cargar Aerolíneas, nos van a tener que matar", advirtieron desde el gremio de pilotos

Este miércoles desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), se expresaron en relación a la posible privatización de Aerolíneas Argentinas en manos del gobierno entrante de Javier Milei.

El secretario general del gremio aseguró que defenderán la continuidad de la aerolínea de bandera durante el próximo gobierno. Pablo Biró aseguró que “si se quiere cargar la compañía, nos van a tener que matar”.

A pesar de las declaraciones, el sindicalista manifestó que están abiertos al diálogo con la nueva gestión, y que los números avalan la continuidad de la Aerolíneas Argentinas. Por otro lado, dijo que el gremio dará “todas las discusiones con mucha prudencia” y que irán “a las mesas de diálogo, con la esperanza de que haya diálogo”.

Biró se expresó luego de que desde La Libertad Avanza adelantara que la idea era entregar la compañía aérea de bandera a los trabajadores para que ellos la gestionen. “Dársela a los empleados. Pero básicamente es privatizarla”, dijo el lunes Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

En ese sentido, Biró recordó que las empresas públicas son “de todos los argentinos” y que es el Congreso nacional el que debe definir si se traspasa a una cooperativa. Tras afirmar que el nuevo Gobierno tiene “la oportunidad histórica de construir consensos, de mostrar que no es un proyecto de aplastar al que piensa distinto”, dejó en claro que no están dispuestos a que Aerolíneas deje de ser estatal.

“Si se quieren cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente. Va a tener que cargar muertos, que me anoten primero”, advirtió Biró en declaraciones a radio Nacional Rock.

El titular de APLA continuó diciendo que “todo el mundo sabe que tenemos la capacidad de hacer los sindicatos aeronáuticos”, y más allá de la defensa propia de Aerolíneas, también dejó en claro que actuarán “si le pegan a la radio pública, a la TV pública, a Télam”.

“Nosotros creemos en una sociedad integrada que no da lo mismo que a ti te vaya mal con tal de que a mí me vaya bien. En algún punto, cuando terminen los fuegos de artificio, vamos a ver qué viene a hacer este gobierno”, subrayó. El sindicalista insistió en varios segmentos de la entrevista en que “Aerolíneas es sustentable y eficiente en números” y que la compañía “está sana”.

Biró también tuvo críticas para la gestión de Alberto Fernández al asegurar que “Milei está donde está porque tuvimos un Gobierno en el que el presidente y la vicepresidenta no se hablaron tres años. Después de Chocolate Rigau y los yates, no me vengan a dar manija de que Milei no puede gobernar”.

Además, afirmó que “este gobierno que está saliendo, el de Alberto, tuvo una continuidad de la política de cielos abiertos y de la expansión desmedida de las ‘low cost’ que había impuesto Macri. Cuando dejas esas cuestiones solamente al mercado, quedas desconectado”.