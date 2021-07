“La diferencia entre estas elecciones y cualquier otra es que estamos en un contexto de pandemia. Si yo estuviera en su lugar, no permanecería en el cargo si quisiera jugar políticamente”, remarcó el secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Carlos Catalá, al referirse a la posibilidad de que el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, se presente como candidato a las elecciones legislativas de este año.

"Está todo bien con Puratich y su gente, si bien hemos tenido algunas diferencias. Pero una cosa es resaltar la labor individual, destacar sólo lo que uno hace, y otra hablar de un trabajo articulado con Nación, Provincia y Municipio. No está bien trabajar políticamente la pandemia y, si este fuera el caso, debería dejar su puesto", agregó.

Catalá apuntó: "No escuché que el ministro haya pensado en tomar la decisión de renunciar para avanzar con su candidatura. Son decisiones personales, pero hay un montón de gente que, aún con las dificultades, como sucede con el sector público provincial y sus salarios, trabajaron desde el inicio y siguen poniendo el lomo”.

En ese sentido, el funcionario dijo que “si observamos cómo se gestionó la pandemia desde su inicio, fue una tarea colectiva, en la que el Municipio tuvo mucha presencia con un intendente como Juan Pablo Luque, que decidió aportar fuerte a la estructura sanitaria, tanto en lo edilicio como en el equipamiento y equipos de protección. A esto, debemos sumar el trabajo en los 3 ejes fundamentales, como el Plan Detectar, el Call Center y la Vacunación, donde hay mucho para mostrar, pero desde lo articulado, no en forma individual”.

“Puratich hizo un gran esfuerzo, pero todo se debe contextualizar, porque no es lo mismo trabajar la pandemia en otro largo que en Comodoro, que cuenta con una Municipalidad fuerte, con muchos centros de salud. Tenemos 180 personas trabajando en la Secretaría, en cambio sólo el 10% de los empleados municipales de salud trabajan en nuestra ciudad. De no haberse realizado una labor articulada, no sé cómo se hubiera gestionado la pandemia”, argumentó.

Asimismo, puso en valor “el trabajo de los chicos de nuestra Secretaría, pero si no hubiéramos contado con el apoyo de la Universidad y de los privados, habría sido muy difícil el manejo de la pandemia. Es algo que se debe ver como una situación en conjunto y no creo que nadie se anime a discutir todo lo que puso el Municipio y lo que trabajó el intendente en esto para que los profesionales cuenten con todo lo necesario”.

Del mismo modo, manifestó que “además, se puso a disposición toda la estructura municipal, porque acá no sólo está la Secretaría de Salud, sino también las áreas de Deportes, Cultura, Desarrollo Humano, Coordinación de Gabinete, todos al servicio de la comunidad, aportando su granito de arena a la causa”.

“De no estar Puratich en su cargo, esta labor articulada tendría continuidad, porque sus subsecretarios tienen el mismo pensamiento respecto a cómo se desarrolla la gestión de la salud pública. Esto que logramos, sumar a entidades públicas y privadas con un fin común va a seguir estando, esté el ministro que esté”, finalizó Catalá.