En el marco de los actos oficiales por el Día de la Bandera de este lunes, el intendente Juan Pablo Luque estuvo presente en el centro de la ciudad y en la plaza 20 de Junio de barrio Stella Maris, y en diálogo con ADNSUR conversó sobre la actualidad política local y regional de su gestión.

En ese sentido, indició que está buscando "trabajar junto a un grupo de distintos sectores y de distintos partidos políticos, para poder transformar la provincia de verdad", con el objetivo de elaborar "un plan productivo" y un "plan en materia de educación, que hoy no tenemos", reclamó.

Asimismo, sostuvo: "Cuando me presenté como candidato a intendente, tenía claro qué quería hacer y lo estoy llevando adelante, con aciertos, con errores, con cosas que faltan". Ante la consulta sobre una posible candidatura para la gobernación de Chubut de cara al 2023, indicó, "si llego a tener que participar de una contienda electoral, juego en cualquier cancha, no me interesa cuáles son las fechas, quienes son los candidatos" y agregó "lo mejor que se puede hacer es tener la generosidad de poder tratar de que los dirigentes politicos trabajemos para poder lograr que la gente nos crea, para eso tenemos que demostrar a qué nos dedicamos".

En relación a su agenda política, anticipó que viajará a Sarmiento, a reunirse con todos los "compañeros" de la Liga de Intendentes. "Cada vez somos más los que nos sumamos a trabajar en un proyecto concreto y que tenga que ver con pensar en qué queremos para nuestra provincia y cómo vamos a generar diferentes posibilidades de crecimiento", y aseguró que mantiene un diálogo con intendentes de otros espacios como Damián Biss y Luis Juncos.

"Hay que tratar de hablar con las distintas fuerzas políticas, hay que terminar con esto de que no se puede hablar con otra persona porque no representa las mismas ideologías. La gente nos está pidiendo otro tipo de dirigentes y es lo que yo intento representar también", anheló.

Luque explicó que, por el momento no es candidato a gobernador de la provincia, aunque cree que es posible "un proyecto serio, que transforme la provincia de un punto de vista productivo, que genere empleo, que vuelva a recuperar la esperanza, que podemos generar un plan de materia educativa y que levantemos el nivel de educación de nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestra provincia", manifestó y agregó que "a partir de allí, se pueda contar con recursos económicos, para poder volver a poner la provincia de pie", concluyó.