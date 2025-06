En las últimas horas se llevó a cabo una masiva movilización convocada por el peronismo en Plaza de Mayo, con el objetivo de demostrar apoyo y acompañamiento a Cristina Fernández. Cabe recordar que la expresidenta de la Nación fue condenada en la “Causa Vialidad” y ratificada en las últimas semanas por la Corte Suprema de Justicia.

Por este motivo, quedó detenida con tobillera electrónica y también recibió una inhabilitación perpetua para cargos públicos.

En este marco, Máximo Kirchner, titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, expresó su emoción por la convocatoria y se refirió a las próximas elecciones legislativas. Allí, sorprendió a todos y deslizó la posibilidad de sumarse como candidato.

“Ver a los argentinos, sin ningún tipo de incidentes. La conciencia, el silencio durante la palabra de Cristina, marca que tenemos la oportunidad de evitar que nos saqueen y nos roben el país en nuestras narices”, afirmó. Además, sostuvo que la marcha es un “empujón para lo que viene”.

Por otra parte, el dirigente deslizó la posibilidad de postularse en la lista de Unión por la Patria para las elecciones de 2025, al señalar que “cuando uno tiene conducción, está siempre preparado para asumir los roles que haya".

“Hace mucho tiempo dije que no había apellidos milagrosos, sí tiene que haber hombres y mujeres en representar a la mayoría", señaló.

LA CONVOCATORIA EN PLAZA DE MAYO Y EL MENSAJE DE CRISTINA FERNÁNDEZ

Dirigentes de diferentes sectores del peronismo, como Juan Grabois, Julián Domínguez y Hugo Yasky, entre otros, representaban a los manifestantes en la movilización convocada bajo la consigna “Argentina con Cristina”.

A través de un mensaje de audio grabado, la expresidenta agradeció las muestras de apoyo de la militancia y dijo que lo que más le "gustó" fue escuchar el cántico “Vamos a volver” porque “revela una voluntad de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, en el colegio los libros y computadoras, y que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan volver a ahorrar para comprarse una casita, un autito y un terrenito”.

Además, la exmandataria dijo estar “firme y tranquila” en su domicilio de San José, aunque “con prohibición de salir al balcón”, en una medida judicial que consideró un “cachivache”.

Con duras críticas al Gobierno nacional, la líder del peronismo afirmó que “este modelo se cae porque es insostenible en términos económicos” y se preguntó: "¿Cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y después no puede pagar la tarjeta?".

En otro tramo de su discurso, afirmó que el peronismo “defenderá la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos, sin violencia pero con coraje, con mucho amor, como siempre” y reafirmó que ella acompañará “desde la trinchera que sea”.

Sobre su futuro político, señaló: "Yo no sé exactamente lo que me depara el futuro inmediato, no tengo la bola de cristal. Vamos a volver con más sabiduría, unidad y fuerza, y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a estar ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria", expresó la exmandataria.

En la misma línea, aseguró: “Hay algo que deben entender todos, incluso los del poder económico concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”.

Con información de BAE negocios, redactada y editada por un periodista de ADNSUR