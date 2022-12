¿Rompe la cábala? No descartan que Alberto Fernández viaje a la final del Mundial

La Selección Argentina jugará este domingo desde las 12 horas la final de la Copa del Mundo en Qatar y, si bien el presidente Alberto Fernández había adelantado que no tenía pensado viajar para ver el partido, este jueves la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, no negó un posible viaje del Presidente a Qatar para decir presente el domingo en el Estadio Lusail: "No hay ninguna decisión tomada".

En la conferencia semanal de todos los jueves, la secretaria de Comunicación y Prensa también se refirió a la chance de que el mandatario reciba al plantel dirigido por el técnico Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi, más allá del resultado del partido.

"Estamos con buena parte de nuestro corazón en lo que suceda el domingo. Con agradecimiento enorme al equipo técnico y los jugadores. Fútbol y política no se mezclan. El Gobierno no se mete en lo que están llevando adelante los jugadores", manifestó Cerruti.

La baja sensible de Croacia a horas del partido ante Argentina por las semifinales de Qatar 2022

Las declaraciones de la portavoz se contraponen a lo dicho anteriormente por fuentes oficiales, en donde se aseguraba que el Presidente no planea viajar para ver la final.

Así lo indicaron fuentes oficiales días atrás, las cuales aclararon que "nunca estuvo en análisis" que el jefe de Estado pudiera viajar a presenciar algún partido de la Copa del Mundo.

Si bien la FIFA suele invitar a los presidentes de los países que se enfrentan en la final del Mundial, desde la Casa Rosada consideran que "no es el momento indicado" para que Alberto Fernández viaje Qatar.

La FIFA expulsó del Mundial a una figura clave de la Selección Argentina: el "Momo"

En tanto, está previsto que el ex jefe de Estado Mauricio Macri quien se encuentra en Qatar como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, arribe el próximo domingo al estadio Lusail para presenciar la final del Mundial 2022 entre la Argentina y Francia.