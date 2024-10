REDES SOCIALES Cristina Kirchner reaviva la pelea con Javier Milei: “Tu disculpa culposa, además de ridícula, no era necesaria” La ex presidenta fogoneó el conflicto con el mandatario nacional y volvió a contestarle por redes sociales. "Siempre tomo las cosas como de quien viene. En tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice", publicó la ex funcionaria.