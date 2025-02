Durante el primer año de gestión de Javier Milei, hubo significativos cambios en el ámbito laboral, comercial e impositivo a través de la denominada ley de Bases. Sin embargo, el gobierno ya ha adelantado, a través de distintos funcionarios, la decisión de avanzar en lo que será este segundo año en reformas en el sistema previsional.

El titular de la ANSES, Mariano de los Heros, anticipó que las modificaciones no se limitarán solamente a un aumento de la edad mínima para jubilarse, sino que también habrá cambios en otros aspectos para lograr una reforma previsional integral.

Y en este marco, explicó que “subir solamente la edad de jubilación no es una solución”, y en este marco, planteó que además "tiene que analizarse toda una serie de situaciones en donde la edad de jubilación puede ser la proporcionalidad de cobrar en base a lo aportado", dijo en relación a la moratoria previsional que vence en marzo próximo y que el gobierno no prorrogaría.

"Hay gente que no llega a los 30 años de aporte porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aporte no tiene derecho a la jubilación", enfatizó el titular de ANSES a TN.

Heros recordó que durante el kirchnerismo ingresaron al sistema "seis millones" de jubilados y mencionó que "el 95% de todos los jubilados que se han jubilado por moratoria, cobran la mínima. Hay nueve millones de jubilados, de los cuales seis millones entraron sin completar los 30 años de aportes vía moratoria", señaló.

“El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. Es gente que ha aportado cinco años y los 25 años restantes lo compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización, ya que termina ganando el que se mantiene en la informalidad. Y esto no siempre es porque no pueda estar formal, sino porque le conviene”, afirmó finalmente.

