"Quería estar acá porque, después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores"

Cristina Kirchner reapareció este viernes por la tarde en un acto público y brindó un discurso, en su primera presentación tras el intento de magnicidio que sufriera en la noche del 1 de septiembre pasado.

La vicepresidenta habló en el acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se llevó a cabo con motivo de la realización del Congreso Regional de la provincia de Buenos Aires de ese gremio.

“Yo estoy acá, es mi primera salida, hoy se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron por la televisión.¿Saben que yo también lo vi por la television no? No me di cuenta del arma que empuñaron y pretendía volarme la cabeza”, sostuvo la vicepresidenta durante el plenario de la UOM.

En referencia al atentado en su contra, la mandataria indicó: “créanme que en estos dos meses y tres días, lo que no podía sacarme de la cabeza ni aún hoy es qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos. Después de eso que pasó y estos meses de reflexión y de información también, creo que algunas cosas positivas de un hecho tan horrible y espantoso podemos obtener” y agregó, “la primera conclusión buena que saqué fue estos presuntos indignados que agredían, insultaban, no eran ‘indignados’, eran gente pagada. Córtenla con los indignados rentados que no va más esta mentira en la República Argentina”, manifestó.

La Vicepresidenta fue invitada al congreso de la UOM por el secretario general del gremio, Abel Furlán, informaron a Télam desde el equipo de colaboradores de Fernández de Kirchner.

Ese acto se realizó en el Microestadio Municipal de Pilar y fue el cierre de los Congresos Regionales que el gremio metalúrgico desarrolló en todo el país.

Participaron exclusivamente dirigentes, congresales y afiliados del gremio metalúrgico, ya que se trata de un plenario sindical.