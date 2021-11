La nueva cúpula de la Policía del Chubut asumió este miércoles por la mañana. El comisario mayor Víctor Acosta estará a cargo de la Jefatura de Policía tras la salida de Miguel Gómez, y estará acompañado por el subjefe, Luis Cayupil.

Tras el juramento en la Sala de Constituyentes, Acost reconoció que el objetivo estará de esta nueva gestión estará resolver los problemas que se van presentando a corto y mediano plazo. Para ello, se prevé que la planificación estratégica esté a cargo del Ministerio de Seguridad y lo que será planificación táctica y operativa estará a cargo de la policía provincial.

Y aseguró que esta decisión se tomó por "la velocidad en que transcurren las cosas son totalmente distintas a un proyecto largo plazo, tenemos que solucionar aquellas cosas que se nos presentan a corto y mediano plazo”.

Y afirmó que "la idea es potenciar y fortalecer la policía comunitaria, el perfil nuestro va a ser una policía de proximidad. Vamos a trabajar ahí y de articular con otros organismos".

El comisario anticipó además que: “no va a haber cambios en las unidades regionales. Posiblemente en algunas áreas administrativas. Vamos a ver como vienen trabajando. Les vamos a exigir las planificación con objetivos claros, planificar a corto y largo plazo la situación de cada jurisdicción. Y advirtió que “sino están a las alturas de las circunstancias deberán dar un paso al costado y buscar otra alternativa”.

Con respecto a la situación de tensión que se vivió días atrás con el sector policial - activos y pasivos - que conllevó movilizaciones en toda la provincia, el flamante jefe aseguró que “hay cosas que no estuvieron bien. No justifico absolutamente pero el personal hace tres años que venía con una situación de protestas y en búsqueda de un mejor pasar económico", pero recordó que "la provincia no ha estado bien, el gobernador ha hecho todo lo posible para manejarse en este tiempo y hoy estamos obteniendo algunos frutos”.

A raíz de esta situación, finalmente señaló “vamos a tratar de adelantarnos a los problemas”, dijo sobre los requerimientos de la policía con el objetivo de buscar soluciones.