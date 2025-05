El exvicegobernador y referente del peronismo de Trelew, Gustavo Mac Karthy, rompió el silencio luego de ser oficialmente desafiliado del Partido Justicialista por decisión del Tribunal de Disciplina. La medida llegó tras su participación electoral en un frente por fuera del PJ en las últimas elecciones. Lejos de acatar en silencio, Mac Karthy lanzó fuertes críticas a la dirigencia actual, apuntó directamente contra Juan Pablo Luque, deslizó un posible acercamiento con el gobernador Ignacio Torres y compartió su dolor más íntimo: cómo contarle esta situación a su padre enfermo, teniendo en cuenta la historia qué este tiene en el peronismo provincial.

“Yo formulé el descargo en tiempo y forma la semana pasada. Lo hice convencido de la necesidad de poder aclarar a muchos compañeros cuál fue el contexto de todo eso”, explicó Mac Karthy en diálogo con ADNSUR. “Advertimos que si avanzaban con la eliminación de las PASO, íbamos a buscar otra herramienta electoral. Las autoridades de ese momento sabían bien cuál era nuestro posicionamiento. No fue sorpresa para nadie. Lo único que hicimos fue cumplir con la palabra”, sostuvo.

Mac Karthy confirmó que aún no recibió una notificación formal de su desafiliación: “Aparentemente han avanzado sin leer ni el descargo que me invitaron a hacer. Yo no tengo ninguna notificación de nada. Me hubiese parecido correcto que por lo menos levanten el teléfono”, dijo.

En sus declaraciones, el dirigente no ocultó su enojo y apuntó directamente al trasfondo político de la sanción: “No me refiero a los integrantes del Tribunal de Disciplina, sino a sus padrinos, a sus referencias, a sus jefes políticos. Hay una clara intencionalidad de sacarnos de la participación activa dentro del PJ”, disparó.

Uno de los blancos directos fue Juan Pablo Luque. Mac Karthy aseguró: “Si yo lo veo a Blotta como presidente del Tribunal, no puedo descartar que está Luque detrás. Blotta y Fita eran los que lo acompañaban a Luque cuando venía a mi casa en plena campaña. No puedo dejar de pensar que Luque es al menos el autor intelectual de esta decisión”.

La bronca también se tradujo en una ironía lapidaria hacia el futuro del justicialismo provincial: “Quédense con el sello del PJ. ¿Saben dónde va a ser el próximo congreso? En una cabina telefónica. Se están yendo todos del partido”, dijo con dureza.

Consultado por su relación con el actual gobernador Ignacio “Nacho” Torres, Mac Karthy negó contactos directos, pero no cerró las puertas a un diálogo futuro: “Políticamente no he hablado ni un minuto con el gobernador. Pero si hay un llamado para sentarse a charlar con nosotros como sector político, por supuesto que vamos a estar disponibles”, afirmó. Y agregó: “Creo que les molestó que el gobernador haya sido generoso con compañeros de nuestro espacio. Eso les dolió más que cualquier otra cosa”.

Pero sin dudas, uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando habló desde lo personal. Visiblemente afectado, Mac Karthy confesó que lo más duro de este proceso es tener que contárselo a su padre:

“Sentí mucho dolor, dolor en serio. Tengo 41 años de afiliado al PJ. Pero ¿sabés cuál es el mayor dolor? Que tengo que ir a contarle esto a mi viejo. Está pasando un momento de salud bastante delicado. Yo sé que el dolor que yo tengo va a ser infinitamente menor al que va a sentir él”, relató con la voz entrecortada.

Finalmente, dejó un mensaje claro de que seguirá en la política: “Podrán sacarnos de la estructura del partido, pero no de la cancha de hacer política. Nosotros nuestro sentimiento peronista lo hemos demostrado en la acción de gobierno, y lo vamos a seguir haciendo. El dolor que siento me tiene que dar fuerza para renovar el compromiso”, concluyó.