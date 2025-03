¿Qué chances hay de retomar las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz y por qué están frenadas?

Por Ruido

-Hay negociaciones entre la Argentina y China para reactivar la construcción, detenida

desde 2023. En 2024, hubo 1.800 despidos en las obras de ambas represas.

-Falta el financiamiento de bancos chinos para continuar. Y las críticas ambientales

giran alrededor del impacto de la construcción en los glaciares de la región y en

especies de aves autóctonas.

-El presupuesto total hasta el momento es de US$ 4.714 millones, de los cuales ya se

ejecutaron 1.850 millones. Mientras la represa Néstor Kirchner tiene un avance de

19,2%, la Jorge Cepernic llega al 46%.

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos (La Libertad Avanza), aseguró que se busca un entendimiento con el grupo de empresas que construye las represas hidroeléctricas “Presidente Néstor Kirchner” (NK) y “Gobernador Jorge Cepernic” (JC) sobre el río Santa Cruz, para retomar la construcción de las mismas. Desde 2023 las obras se encuentran detenidas, a cargo de un consorcio cuyo principal accionista es la empresa china Gezhouba Group Corp.

“El gobernador nos está pidiendo que lo ayudemos para continuar las obras”, afirmó Francos en Radio Neura luego de que trascendiera la reunión que mantuvo con el embajador chino, Wang Wei; con la UTE que las construye; y con el gobernador de

Santa Cruz, Claudio Vidal.

Francos adelantó que se intentará poner en marcha la Jorge Cepernic, que se encuentra más adelantada, y dejar suspendida por 2 años la Néstor Kirchner, ex Cóndor Cliff. En esta nota te contamos qué chances hay de retomar estas obras, y por qué están frenadas?

1. ¿Cuáles son las gestiones para destrabar la construcción?

En 2024, hubo 1.800 despidos en las obras de ambas represas, según datos del Informe 139 presentado por Francos ante el Senado de la Nación (pregunta 391). El Gobernador Vidal viajó a China en un intento de acercar a las partes, pero la provincia no tiene potestad sobre las obras, que fueron cedidas a la Nación en 2017, durante el gobierno local de Alicia Kirchner (Frente para la Victoria).

En los últimos días el gobierno nacional hizo una oferta confidencial a las autoridades de China que, de ser aceptada, permitiría reactivar las represas, según publicó el diario La Nación.

2. ¿Por qué están frenadas las obras?

1) Falta la firma de la denominada Adenda XII entre China y la Argentina, que garantizaría la continuidad del financiamiento de los bancos chinos para poder terminar las obras.

2) En el caso de la represa Néstor Kirchner, en 2018 se detectaron deslizamientos de suelos en el lugar donde se está emplazando la obra. El hecho recién trascendió un año después y allí se frenó la obra principal, mientras se encargó un rediseño.

3. ¿Cuál es la polémica ambiental?

En 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras tras dar lugar a las medidas cautelares presentadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. La Corte ordenó que se cumpla con los estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la obra para garantizar la protección de los glaciares. Las obras se reactivaron en agosto de 2017.

Cristian Fernández, abogado en la causa judicial y docente de Derecho Ambiental en la UBA, dijo a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)-: “Las represas van a generar un daño permanente e irreversible al ecosistema del

último río glaciario de la Patagonia; pueden llevar a la extinción al macá tobiano (N. de la R.: una especie de ave)”.

Y detalló: “Además, la obra del tendido eléctrico para conectar las represas con el Sistema Interconectado Nacional puede poner en peligro de extinción al cauquén colorado, otra ave migratoria. Y, tal como lo marcó en su momento el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, no se estudió el impacto que puedan tener las represas en el resto de los glaciares en el Campo de Hielo Sur; sólo se estudió la interacción con el Perito Moreno”.

4. ¿Para qué servirían las represas?

Cuando el proyecto esté terminado, las 2 centrales hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1310 megavatios, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta (horas de mayor consumo energético) y podrán sumar la energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de una línea extra de alta tensión (LEAT) de 500 kV destinada a proveer electricidad al mercado eléctrico nacional.

5. ¿Cuándo y quiénes comenzaron a construir las represas?

Tras un largo proceso licitatorio, en 2013 se adjudicó la obra a la UTE conformada por las empresas China Ghezouba Group Limited, que tiene el 54%; y a Electroingeniería SA (36%) e Hidrocuyo SA, con el 10%.

En 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio la orden de inicio de la obra sobre el río Santa Cruz. El contrato inicial estipulaba 5 años más medio de gracia para finalizar la obra, que tenía un costo inicial, de acuerdo con el contrato de obra de 2013, de $ 22.925.870.000 (a agosto de 2020, equivalían a US$ 2.491.942.391). En 2014 se suscribió finalmente el Contrato de Línea de Crédito entre la Argentina y la banca china, pero se definió el monto por U$S 4.714.350.000.

6. Modificaciones durante el gobierno de Mauricio Macri

Durante el gobierno de Mauricio Macri se rediseñó el proyecto, en el cual se bajó la potencia de las represas (de los 1740Mw iniciales a 1310 Mw), y también se redujo la cota del embalse del perilago de Condor Cliff de 178,80 a 176,50 para garantizar el desacople del Lago Argentino y bajar así el impacto sobre los glaciares.

Además, durante la gestión de Cambiemos se recuperaron sus nombres originales: “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”, tras haberse llamado por 5 años “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, respectivamente. También se cuadriplicó la capacidad de erogación de los descargadores de fondo con la finalidad de asegurarse que -aun durante el desvío del río, llenado del embalse y en épocas de aguas bajas- se garantizara la regularidad del ciclo hidrológico para la sostenibilidad ambiental.

7. La enmienda de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández

La obra debía estar lista para 2022. Con la generación de energía se iban a obtener los fondos para pagar el crédito a los bancos chinos. Pero la obra estaba lejos de terminarse, por lo que la Argentina se vio obligada a negociar con el grupo de bancos chinos -China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited- hasta que se llegó a un pacto publicado en el Decreto N° 269/2022. Es un acuerdo de enmienda y restablecimiento al contrato de línea de crédito.

Durante el gobierno de Fernández, las represas volvieron a renombrarse como “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.

8. ¿Cuál es el nivel de avance en la construcción?

La finalización de la obra de JC se planeaba para 2025, mientras que para el caso de NK se preveía 2028. Los plazos ya no se cumplirán. Mientras la represa NK tiene un avance de 19,2%, la JC llega al 46%. El avance global del Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre el Río Santa Cruz es de 27,3%, según el Informe 139 de Senado de la Nación (pregunta 103 y 253).

“Después de años de postergaciones y gestiones sin resultados, logramos que Argentina haga una propuesta concreta a China. Ahora estamos a la espera de una definición, que debería conocerse en los próximos días”, afirmó el gobernador Claudio

Vidal.

9. ¿Cuánto costarán las represas y cuánto se gastó hasta ahora?

Tras la reconfiguración de la obra, el presupuesto es de US$ 4.714 millones. Durante 2015, en el último gobierno de Fernández de Kirchner, los bancos chinos habían desembolsado US$ 850 millones. Entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Macri, usaron US$ 500 millones de dólares: US$ 1.350 millones en total. Tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022, se firmó la Adenda XI y se enviaron US$ 500 millones más.

Es decir que, hasta el momento, se gastaron US$ 1.850 millones.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.