La elección legislativa del domingo 26 de octubre en Argentina traerá cambios importantes, con la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) para las votaciones nacionales y la disputa de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

Este proceso electoral, que se repite cada dos años, tendrá particular atención en los documentos válidos para votar y en las condiciones de participación de diferentes grupos de electores.

LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL: UNA NOVEDAD HISTÓRICA EN EL SISTEMA ELECTORAL ARGENTINO

Este domingo, Argentina vivirá una jornada electoral marcada por la novedad de la Boleta Única de Papel (BUP), un método diseñado para simplificar y transparentar el acto de voto. Esta herramienta reemplaza a las tradicionales boletas múltiples y busca reducir errores, fraudes y agilizar el conteo.

En estas elecciones se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, una cantidad significativa que puede modificar el equilibrio político nacional.

La BUP consiste en una única boleta que contiene todas las listas y candidatos habilitados, facilitando que el elector elija solo la opción deseada marcándola. La elección será seguida atentamente por autoridades, partidos y ciudadanía, tanto por la expectativa en torno a esta innovación como por el impacto político de los resultados.

CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS HABILITADOS Y REQUISITOS PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

Para garantizar que cada voto sea válido, la legislación electoral argentina exige presentar un documento físico original que acredite la identidad del votante, alineado con lo registrado en el padrón.

Los documentos permitidos para las elecciones legislativas nacionales 2025 son:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

No se aceptan DNI digitales ni copias, ni ninguna otra documentación alternativa como pasaportes, licencias de conducir, constancias de trámite o denuncias por pérdida o robo.

La Dirección Nacional Electoral especifica que el elector debe presentar el documento que figura en el padrón o una versión posterior, considerando que los DNI verdes con letras digitales posteriores a los numerados también son válidos. Si el documento físico registrado se extraviara o fuera robado, el único modo de votar es obtener un nuevo ejemplar físico actualizado y presentarlo en la votación.

QUIÉNES PUEDEN VOTAR Y LAS EXCEPCIONES LEGALES PARA LA PARTICIPACIÓN

Podrán votar en estas elecciones legislativas nacionales todos los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados que hayan cumplido 16 años y estén inscriptos en el padrón definitivo. Sin embargo, la ley establece distinciones según la edad:

Voto voluntario para adolescentes de 16 y 17 años y personas mayores de 70 años.

Voto obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años.

Extranjeros residentes en Argentina no están habilitados para votar en comicios nacionales, aunque sí pueden hacerlo en elecciones provinciales si cumplen con los requisitos locales.

Además, existen causas justificadas para la exención o dispensa de votar, como encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación con constancia policial, padecer enfermedades o discapacidades certificadas, y desempeñar funciones como autoridad electoral, judicial o en servicios públicos esenciales. Estas justificaciones deben presentarse ante la Justicia Electoral provincial hasta 60 días después de la elección para evitar multas o sanciones.