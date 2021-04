COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, estuvo este miércoles en Comodoro Rivadavia, en donde entregó 48 viviendas, y destacó las negociaciones que permitieron una “oxigenación” de la provincia y se refirió a las candidaturas de cara a las elecciones legislativas. Tal como informó ADNSUR más temprano, Arcioni también reiteró la necesidad de que se le dé tratamiento al proyecto de zonificación minera en la Legislatura para que la Meseta "pueda tener un futuro", como el resto de las regiones de la provincia.

En rueda de prensa, el gobernador destacó que “en menos de un año en Comodoro Rivadavia entregamos más de 240 viviendas y todavía hay en ejecución 130. Hoy entregamos 48. Las buenas noticias en vivienda siempre están", resaltó tras señalar que "desde que nos hemos cargo de la gobernación entregamos 1.293 viviendas, tenemos 790 viviendas en ejecución con recursos propios y más 900 viviendas que vamos a hacer con el gobierno nacional próximamente".

"Las viviendas siempre fueron una prioridad y jamás se detuvieron, como las obras públicas, con los proveedores al día. La materia de viviendas es una constante", dijo tras anunciar que en el segundo semestre se estarán entregando unas 44 viviendas más.

Durante su paso por la ciudad petrolera, indicó que se reunió con los secretarios del municipio y que habló telefónicamente con el intendente de Comodoro Rivadavia que se encuentra en Buenos Aires. Anunció que se está trabajando en las licitaciones de los emisarios marinos y próximamente para las licitaciones la ampliación del Hospital Alvear como del muro de contención .

OXIGENACIÓN DE LA PROVINCIA

El mandatario provincial señaló que "en octubre del año anterior dijimos que íbamos a seguir pago escalonado y así fue. Pasamos por una situación difícil, el ordenamiento económico no es de un día para el otro. Por el sacrificio y esfuerzo que hemos hecho el año anterior, hoy podemos avizorar un año en el cual vamos a poder hacer frente a todas nuestras obligaciones así como lo venimos haciendo".

El gobernador reconoció que durante el 2020 recordó que el año pasado fue complejo porque "la provincia siempre se proyectó a lo largo de los años con un sustento económico de un barril de 130 dólares y lo cierto es que hemos tenido una depreciación importantísima que ha generado un impacto", a lo que se sumó el impacto de la pandemia, y al hacer frente a las deudas que tenía la provincia a través de una reestructuración. “Deuda que no tomé, de la cual nos hemos hecho cargo", dijo tras sostener que esto permitió “un oxígeno financiero para proyectarnos y poder saldar absolutamente todo”

Sobre la relación con el gobierno nacional mencionó que es muy buena, al destacar el acompañamiento recibido y que aseguró que “saben del esfuerzo que hemos hecho el año anterior”.

"No se resuelve de un día para el otro; se resuelve con trabajo e ir mirando siempre para adelante", contestó sobre los cuestionamientos que recibe de la oposición. "La provincia no fabrica plata, vive de las regalías, vive de la coparticipación de impuestos federales, y si no tenemos un barril como corresponde, no vamos a tener dinero. El gobierno de la provincia siempre estuvo proyecto para ser sustentable con un barril de 130 dólares que hoy es imposible".

"El inútil siempre va a buscar echar las culpas y el inteligente busca las soluciones", disparó.

SEGUNDA OLA EN CHUBUT

Sobre la situación sanitaria en Chubut en el medio de una segunda ola de covid, Arcioni dijo que a la fecha el 69 por ciento de las camas están ocupadas. "El sistema de salud funcionó correctamente y de una manera excepcional. Nunca faltaron insumos, nunca faltaron medicamentos", remarcó el gobernador y destacó que "el recurso humano ha demostrado que mas allá de la falta de poder cumplirle con alguna deuda que podamos tener, priorizaron la salud. tenemos un recurso humano de excepción y un ministro con un equipo también de excepción".

ELECCIONES LEGISLATIVAS

Finalmente, sobre las candidaturas de cara a las legislativas para este 2021. "Con el doctor (Sergio) Massa tenemos una conversación muy fluida, estamos permanentemente en contacto. Todavía no se sabe cuándo va a ser el cronograma. Hoy no es momento de hablar de candidatos, ni de alianzas, ni de frentes" por varias cuestiones, entre ellas, porque la ciudadanía “ésta pensando en otra cosa”, concluyó.