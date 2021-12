Luego de que el oficialismo lograra, por un solo voto, aprobar el proyecto que establece subas en las alícuotas de Bienes Personales, se conoció que la oposición no pudo hacer frente a la iniciativa porque tres de sus diputados se habían ausentado de la sesión.

Una de ellas fue Gabriela Brouwer de Koning, de UCR-Evolución, quien no estuvo en el Congreso porque había viajado a Disney con su familia.

“Pensé que ya había terminado el año”, dijo la legisladora en diálogo con Eduardo Feimann, previo a considerar que su faltazo fue "el error político más grande que he tenido”.

“Yo me quedé a la sesión del Presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé después de 36 horas de sesión sin dormir es que se había terminado mi tarea legislativa y la voluntad por la cual el pueblo me votó y cumplí”, explicó durante la entrevista que dio a Radio Rivadavia.

Y agregó, en otro diálogo con Arriba Córdoba: “Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”.

Por otro lado, la diputada que responde al bloque presidido por el cordobés Rodrigo De Loredo, afirmó no estar "para nada bien". "No ha sido una cuestión que me haya resbalado, estuve muy angustiada, fue una discusión muy difícil. Soy una persona muy responsable y esto no me resbala en absoluto”, amplió.

“Me ganó la emocionalidad, la prioridad es el trabajo, mi primera intención fue quedarme. Fue ese segundo que se me pasó. Lo primero que pensé fue en mi familia, en mi nenito de dos años... Fue una mala decisión”, admitió además previo a remarcar que su bloque estaba anoticiado de su viaje.

Sin embargo y tras la polémica generada y los pedidos de gran parte de la sociedad, remarcó que no renunciará a su banca.