En la ciudad de Allen, una fuerte controversia que atraviesa tanto el ámbito político como la comunidad local se desató luego de que se difundiera un video que muestra a la concejal María Aburto, presidenta del bloque Alianza Juntos Somos Río Negro – MPP, arrojando restos de comida y bolsas plásticas en la vereda del Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad (Panaced).

Las imágenes, captadas de manera espontánea por una integrante de la organización, generaron un profundo rechazo y cuestionamientos hacia la actitud de la representante política.

La grabación exhibe el momento exacto en que la concejal deposita desperdicios en la entrada del lugar, situado en la esquina de las calles Jujuy y Villegas, donde funciona este centro que brinda asistencia integral y contención a jóvenes en condiciones delicadas.

Los responsables del programa aseguraron que no es la primera vez que la funcionaria actúa de esta manera y señalaron que la conducta afecta directamente a un espacio que lucha diariamente por proteger derechos y ofrecer oportunidades a sectores vulnerables.

EL ESCRACHE A LA CONCEJAL ABURTO DESATÓ UN ESCÁNDALO

Tras ser confrontada, la concejal se negó a retirar los residuos y defendió su accionar, argumentando que la comida dejada era para los animales callejeros que transitan la zona. “Para que coman los gatos y los perros que andan” , justificó.

Incluso se la escucha sostener que “no es tu vereda”, en relación con el lugar donde arrojó la basura, una frase que encendió aún más la polémica y hundió la cuestión en un debate sobre el respeto y la responsabilidad ciudadana de quienes ejercen cargos públicos.

Desde Panaced expresaron que esta no es una situación aislada. En agosto pasado, la fundación había difundido un comunicado y una foto reclamando a los vecinos que no arrojen basura en la vereda del centro, después de detectar restos de poda, hojas y ramas acumuladas en el lugar. En ese momento, el pedido fue general, sin apuntar a ninguna persona en particular. Sin embargo, ahora, con las imágenes en circulación, se dejó claro que la situación se repite y que María Aburto ha incumplido reiteradamente el llamado a la buena convivencia.

La publicación en redes sociales del video incluyó un mensaje que señala: “Esta vecina siempre nos tira su basura en nuestra vereda. Hoy tiró comida y verduras. Saca yuyos o ramas y las deposita en nuestra vereda porque no tiene canasto de basura”.

Los comentarios no tardaron en viralizarse, generando indignación y reprobación en la comunidad, que reclama un comportamiento ejemplar, especialmente de quienes representan a los vecinos en el Concejo Deliberante.

Con información de LMN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR