En las últimas horas Unión por la Patria realizó un acto donde Sergio Massa se mostró como candidato a presidente. En este marco, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se mostró junto al actual ministro de Economía apoyando la fórmula que compartirá con Agustín Rossi.

El acto se realizó con motivo de la recuperación del avión utilizado en los “vuelos de la muerte” de la ESMA. La vicepresidenta comenzó su discurso realizando un comentario a Massa, relacionado a las posibles fechas que se tuvieron en cuenta para traer la nave.

“Esa tarde teníamos una reunión en mi despacho y me dijo ‘voy a tratar de traerlo para el 8 de diciembre’, y yo le pregunté ‘¿de qué año?’. Porque, a ver, estábamos en noviembre. Es buena la voluntad, pero si hay demasiada voluntad puede devenir en voluntarismo y entonces hay corregir y moderar. Le dije ‘no vas a poder traerlo en diciembre’. Y ahí empezó, porque él es medio fullero, cada cosa que le digo, me dice ‘te apuesto esto, te apuesto aquello, te apuesto un costillar’. Bueno, no importa, hay gente que puesta, y está bien apostar, porque para ganar hay que apostar”, expresó.

Posteriormente, Cristina comentó cómo se desarrolló el proceso dentro de Unión por la Patria, que concluyó en una lista de unidad para Presidente, después de tener en cuenta varias versiones que tenían en cuenta una posible interna.

“Hoy vivimos en democracia, con algunas limitaciones, pero tenemos militantes y partidos políticos. Pero como no vivimos en un termo, quiero referirme a lo que pasó en los últimos días, porque hay un proceso electoral en marcha y en los próximos meses se va a elegir a nuevo presidente o presidenta”, comenzó diciendo.

Al respecto, Cristina Kirchner explicó que quería dirigirse “a los militantes, y a la sociedad en general, que deben haber visto con sorpresa” la decisión de que Massa sea finalmente el candidato del oficialismo, en lugar de Wado de Pedro y Daniel Scioli.

“Sinceramente, como militante política, yo sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad, que son muy graves. Pero el Presidente de la Nación y de nuestro partido se embanderó con la idea de hacer una PASO”, cuestionó.

Siguiendo con su relato, la Vicepresidenta recordó que hasta el viernes pasado, cuando faltaban tan solo 24 horas para el cierre de las listas, todavía “estaba la ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz) planteándole una interna a nuestro gobernador (Axel Kicillof) y a nuestro embajador en Brasil (Daniel Scioli), con todo derecho, presentándose para presidente”.

“El lunes anterior, en una reunión que tuvimos con Sergio, Wado y Máximo, cuando faltaban apenas 4 o 5 días para la confirmación de los candidatos, ya hablé con Sergio y le dije, adelante de todos, que si había una lista de unidad apoyada por gobernadores o intendentes, genial, pero que si se persistía con la idea de las PASO, nuestra fuerza iba a ir con un candidato propio, que era Wado”, comentó.

Por su parte, antes de la titular del Senado tomó la palabra el actual ministro de Economía, quien evitó referirse a su precandidatura presidencial y se limitó a hablar sobre la aeronave repatriada, a la que calificó como “un símbolo de la recuperación de los derechos individuales”.

“Si hay algo que nos permite este avión, que es el símbolo de la oscuridad que vivió la Argentina, es mostrarlo a los argentinos, visibilizarlo a nivel mundial y visibilizar que en la Argentina nunca más se tiene que volver a esas páginas oscuras, y eso nos va a permitir consolidar el camino democrático”, expresó Massa.

Del acto participaron varios referentes del oficialismo, como Kicillof, De Pedro y el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, familiares de desaparecidos y dirigentes de derechos huamnos, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.