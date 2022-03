Luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara este viernes, con pocas medidas, el inicio de la "guerra" contra la inflación, dirigentes de todo el arco opositor se manifestaron disconformes con los anuncios del mandatario.

La creación de un fondo de estabilización, controles de precios y llamado al diálogo fueron los puntos centrales del anuncio del mandatario, quien inició su discurso haciendo un repaso por la historia reciente de la inflación en la Argentina, criticó a Macri y destacó el impacto que la guerra entre Ucrania y Rusia tendrá en nuestro país.

Tras el cierre de su discurso, que fue grabado y tuvo una duración aproximada de 15 minutos, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, fue una de las primeras en referirse al tema.

“Hemos visto un Presidente carente de liderazgo, que no pudo anunciar una sola medida para luchar contra el drama de la inflación”, dijo en su cuenta de Twitter y apuntó: “Al final, la guerra ni siquiera fue un desfile”.

“El no anuncio. Otra vez sopa. Otra vez es culpa de otros. Otra vez no hay un plan. ¿De cortar con la maquinita no hablamos? Todo lo que se “anunció” ya fracasó y todos sabemos que no “estamos por el camino correcto””, sostuvo por su parte la diputada porteña María Eugenia Vidal.

El mendocino Alfredo Cornejo, por su parte, consideró que “sin equilibrio de gastos e ingresos, sin bajar la emisión y sin incrementar la producción de bienes, no va a bajar la inflación”.

"Mientras el Presidente siga diciendo estas estupideces, vamos a vivir con la inflación como un calvario de por vida”, apuntó en diálogo con LN+ el liberal Javier Milei.

También liberal, el diputado libertario José Luis Espert anticipó su rechazo a la posibilidad de implementar la Ley de Abastecimiento mencionada por Alberto Fernández. “Con Carolina Píparo en #AvanzaLibertad fuimos los primeros en presentar un proyecto para derogarla e impedirle al Estado que controle precios y la producción”, señaló.

El titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, opinó que "el Presidente llegó a la batalla contra la inflación muy débil por los embates de su propio partido. Para llamar a una gran acuerdo nacional se necesita fortaleza. Hoy no hubo anuncios, solo la insinuación del garrote de la Ley de Abastecimiento. Día 1 de la guerra: muy pobre”.

El mensaje más fuerte, sin embargo, lo dio el izquierdista Nicolás del Caño al comparar a Alberto Fernández con Fernando de la Rúa, quien abandonó su presidencia antes de tiempo por la crisis social y económica que azotó al país durante su mandato.

“¿Terminó el discurso de De La Rúa?”, escribió quien minutos antes había criticado que Fernández celebrara el acuerdo alcanzado con el FMI.