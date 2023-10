El MST - FIT Unidad, difundió este sábado un comunicado a nivel nacional mostrando su postura rumbo al balotaje del 19 de noviembre que tiene como protagonistas a Javier Milei (La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria).

EL COMUNICADO COMPLETO:

Hoy, en una reunión nacional con dirigentes y representantes de todas las provincias, que estuvo precedida por el debate de toda la militancia, el MST en el FIT Unidad debatió el balance electoral y su postura ante el balotaje, que hace pública y asimismo aporta al Frente de Izquierda a fin de acordar una posición conjunta.

El durísimo golpe que recibió el ultraderechista Milei lo llevó a pactar con Bullrich y Macri, o sea con parte de la misma casta que criticaba. Y un amplio sector votó a Massa como un freno ante el temor a que gane Milei. Nuestra primera definición es llamar a los trabajadores y jóvenes a NO votar a Milei y su reaccionario proyecto antiderechos y negacionista al cual hay que ponerle un freno.

A la vez, sobre la base de que no son proyectos iguales, entendemos la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane Milei, por lo tanto, no llamaremos al voto en blanco ni haremos campaña en ese sentido.

Pero al mismo tiempo, opinamos que el proyecto de Massa no es solución para los graves problemas del país y del pueblo trabajador, por el contrario, es quien hoy aplica un duro ajuste con inflación, salarios bajos y aumento de la pobreza. Y la “unidad nacional” que propone con Morales y otros gobernadores es para ir por más ajuste del FMI, pago de la deuda y extractivismo. Ajuste que no cierra sin represión. Por eso nosotros no le daremos apoyo político ni votaremos a Massa. Si gana, seguramente con muchos y muchas de sus votantes estaremos juntos defendiendo los derechos sociales y democráticos que intentara vulnerar.

Para el país que se viene después del 10 de diciembre es necesario fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, la única alternativa independiente del FMI y de todo sector empresarial, la que siempre está junto a los reclamos sociales gobierne quien gobierne. Nuestro frente debe mejorar y crecer como alternativa, convocando a miles de simpatizantes y votantes a organizarse con la izquierda para impulsar las luchas obreras, populares y de la juventud.

Cele Fierro y Alejandro Bodart

Por la Dirección Nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad