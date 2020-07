RAWSON (ADNSUR) - La causa “Ñoquis calientes” despertó repercusiones a nivel nacional y como era de esperar, tendrá su rebote en el ámbito legislativo, donde ya la oposición prepara un pedido de Informes para este jueves, en el que pretende saber el detalle de toda la planta política del gobierno, incluyendo al personal de gabinete de cada área.

La consulta se desprendió a partir de los dichos del fiscal Omar Rodríguez, quien señaló que en los legajos del personal político del área de Familia -unas 24 personas designadas por decreto con rango de subsecretarios, directores generales y directores-, no contaban con ninguna documentación y tampoco se sabe la función que cumplían, con fuertes sospechas de que podría tratarse de lo que comúnmente se conoce como ñoquis.

Por ese motivo, el bloque de Juntos por el Cambio ahora pretende que el gobierno envíe a la Cámara de diputados el detalle de toda la planta política. ADNSUR accedió al proyecto de resolución que será tratado el jueves, que tiene básicamente un artículo con dos ítems: en el primero se pide “detalle completo con discriminación por Ministerio, Secretaría y/o Entidades Autárquicas, del organigrama vigente y el/la funcionario/a designado en cada uno de los casos, desde la autoridad máxima hasta la categoría de Director, desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha”.

En el segundo apartado, se pide el detalle de “personas designadas como Personal de Gabinete, indicando para cada caso: nombre y apellido, DNI y Ministerio o Secretaría en la que desarrolla sus actividades, fecha de inicio de actividades, remuneración percibida o equiparación salarial dispuesta, desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha”.

Cecilia Torres Otarola, ex ministra de la Familia

En diálogo con nuestra agencia, el presidente de esta bancada, Manuel Pagliaroni explicó que “el próximo jueves vamos a votar un Pedido de Informes en el que le vamos a solicitar al Gobierno que informe todos los cargos políticos que hay en los distintos ministerios, las jerarquías que tienen y cuáles son los funcionarios que ocupan esos cargos. No es una información fácilmente accesible”.

Sostuvo que “nuestro Pedido de Informe apunta a conocer la cantidad de funcionarios, ya que el Gobierno había anunciado hace algunos meses que iba a haber un achicamiento en la Estructura Política de un 25%, 30% y queremos saber si eso se ha concretado. Para eso necesitamos saber de cada Ministerio, cada Subsecretaría, Dirección General, Director y asesor del Gabinete”.

“Presentaremos un Informe para conocer quien ocupa ese cargo y que función cumple. Tampoco podemos estar financiando con plata del Estado una mega estructura política en una situación tan crítica como vive la provincia. Se apunta a todos los ministerios y no exclusivamente al Ministerio de Familia”, señaló el legislador.



CONTROLES

Para el diputado de Juntos por el Cambio, “toda la situación del caso Torres Otarola tiene que ver con la falta de controles internos en el propio Poder Ejecutivo y en los funcionarios que se designan. No es una responsabilidad del Gobernador, quien difícilmente conozca a cada Director o asesor que se contrata en algún Ministerio”. Agregó que “dentro de la estructura del Gobierno, alguien como la Secretaría de Gobierno, Ministerio de Economía o Ministerio de Gobierno debiera estar ocupado de esto por varios motivos”.

Diputado Manuel Pagliaroni

Aseguró que en primer lugar “no se puede designar a personas que no trabajan. Tampoco queremos prejuzgar. En principio, aparece que hay personas que están cobrando un salario y no prestan un servicio. Esto es una cuestión de control interno. De parte del Tribunal de Cuentas debiera haber algún seguimiento con las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios, desde Directores hacia arriba en el caso que haya Directores o Subsecretarios que no estén prestando funciones o que no estén en la provincia o que no hayan presentado la Declaración de Bienes que todos los funcionarios estamos obligados a presentar cuando accedemos y cuando nos vamos del cargo”.

En ese sentido, lamentó que “fallan los mecanismos internos de control. Si lo que se ha dicho hasta ahora se comprueba, en cuanto a las contrataciones irregulares que llevó adelante la ministra, habrá una sanción de parte de la Justicia. El Poder Judicial tiene independencia de criterios, como Poder y esperemos los resultados”.

Afirmó al respecto que “las normas ya están vigentes para fortalecer los controles. Hay una responsabilidad en cada uno de los organismos. Están creados la Oficina Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas que son organismos de los controles posteriores de los actos de Gobierno. Se debe ajustar el funcionamiento interno”.