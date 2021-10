"No voy a asistir a Comodoro para la visita del Presidente porque no fui invitado”, dijo Puratich

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, informó que “no voy a asistir a Comodoro Rivadavia para la visita del Presidente porque no he sido invitado”. En este sentido, manifestó que “hablé con Carla Vizzotti (ministra de Salud de la Nación) que estaba en Italia participando en el G-20 de mujeres. No va a concurrir nadie del ministerio de Salud de la Nación y calculo que –por eso- no habré sido invitado”, interpretó.

“Ayer estuve en Comodoro Rivadavia y me llamó la atención que no exista ningún tipo de invitación. Me llamó la atención que invitaran al Director del Hospital Regional, al Director del Hospital Alvear y que no me hayan invitado a mí como Ministro. Habrá que adaptarse a las circunstancias”, admitió.

TOMÓGRAFO PARA COMODORO

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presentó este lunes en Comodoro Rivadavia el nuevo tomógrafo Helicoidal de 16 cortes que funcionará exclusivamente en el Hospital Alvear de la ciudad.

El moderno equipamiento fue adquirido por la provincia, el municipio y la operadora Pan American Energy a través de la Fundación "Marcelino Reyes" con una inversión de 29 millones de pesos.

El tomógrafo proporcionará imágenes de alta resolución evitando que los pacientes deban trasladarse a otros centros de diagnóstico. El mandatario provincial anticipó que el nuevo equipamiento será colocado en los próximos días, una vez que concluya la Sala de Tomografía que se está construyendo en el Hospital.

“Ayer llegó el tomógrafo al hospital Alvear de Comodoro Rivadavia que era muy ansiado y esperado. Se está trabajando para ponerlo en funcionamiento lo antes posible. Era algo que se había prometido varias veces. En un momento, se entregó un cheque que decía ‘vale un tomógrafo’ por parte del actual diputado nacional Ignacio Torres cuando en el 2017 estaba en el PAMI. En ese momento, nos entregó uno de los cartones que decía ‘vale un tomógrafo’. Como no pudo cumplir con sus promesas, nosotros sí las cumplimos”, aseguró –finalmente- en diálogo con Radio Chubut.