En un contexto de tensiones políticas y sociales, el gobierno de Argentina tomó una sorpresiva decisión que podría marcar un antes y un después en el manejo de los derechos humanos en el país. Con un entorno tan sensible y complejo, las reestructuraciones en las áreas que se encargan de estos temas generan expectativas y, al mismo tiempo, incertidumbre sobre su impacto en el futuro.

En este escenario, la reciente transformación de la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría despertó la atención y preocupación de muchos sectores, especialmente aquellos que luchan por la defensa de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Según informó el vocero y legislador electo por CABA, Manuel Adorni, el Ministerio de Justicia, anunció un recorte del 40% de la estructura y un 30% del personal, lo que generará un ahorro de $9.000 millones anuales.

En este contexto, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una de las figuras más emblemáticas en la lucha por los derechos humanos en Argentina, expresó su preocupación por esta situación.

En diálogo con la prensa, manifestó su profundo rechazo y disparó contra la gestión del presidente Javier Milei, acusándola de "quebrar todo lo que se ha hecho" en materia de derechos humanos y justicia social en Argentina.

“La gente que está gobernando no tiene corazón, no tiene alma”, fueron las palabras duras que utilizó Carlotto para describir la actitud del actual gobierno. Según la presidenta de Abuelas, la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos no es un simple cambio administrativo, sino un ataque directo a los avances conseguidos en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que fueron pilares fundamentales en los últimos años.

"Se le presentó todo un material explicativo a este gobierno sobre lo que hacemos, sobre lo que significa la defensa de los derechos humanos y lo archivaron", explicó Carlotto, refiriéndose a los esfuerzos y documentación entregados por su organización. Para ella, estas acciones reflejan una desconexión total con las necesidades y la historia del pueblo argentino. "No es solo el presidente, también es su entorno", agregó.

"Estamos frente a un gobierno muy peligroso y dañino. Están haciendo llorar a todo el país", concluyó Estela de Carlotto, quien advirtió sobre las consecuencias de estas políticas para la democracia y los derechos humanos en Argentina.

QUÉ SON LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Se trata de una organización de derechos humanos surgida en Argentina durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y1983. Nacieron en el contexto del terrorismo de Estado, cuando miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por el régimen.

Entre ellas, muchas mujeres embarazadas fueron detenidas y luego asesinadas, tras dar a luz en cautiverio. Los bebés nacidos en esos centros clandestinos fueron apropiados ilegalmente por otras familias, muchas veces vinculadas a las Fuerzas Armadas.

Las Abuelas comenzaron su lucha en 1977, en plena dictadura, con el objetivo de localizar y restituir la identidad de sus nietos desaparecidos. Desde entonces, han buscado incansablemente a esos niños robados, convertidos hoy en adultos, y han logrado recuperar a más de 130 nietos y nietas.

QUIÉN ES ESTELA DE CARLOTTO

Estela Barnes de Carlotto es la actual presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y una de sus figuras más reconocidas. Su historia personal la convirtió en símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia: su hija Laura fue secuestrada y asesinada por la dictadura en 1977, tras dar a luz a un hijo que fue apropiado. Durante casi 37 años, Estela buscó a ese nieto. En 2014, finalmente lo encontró: se trata de Guido Montoya Carlotto, músico y nieto recuperado número 114.

Carlotto fue reconocida a nivel nacional e internacional por su labor incansable y su compromiso con los derechos humanos. Bajo su liderazgo, las Abuelas consolidaron un trabajo que no solo tiene impacto político y social, sino también científico y legal, debido a que fueron pioneras en la aplicación del análisis de ADN para la restitución de identidades.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR