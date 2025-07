La confirmación oficial del cierre de Vialidad Nacional generó un fuerte impacto entre los trabajadores del organismo en todo el país. En Chubut, la noticia fue recibida con profunda preocupación por las 169 personas que hoy trabajan bajo la órbita del organismo nacional.

Soledad García, secretaria general de la seccional provincial, expresó el malestar generalizado. “Estamos todos angustiados, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo y no sabemos si le vamos a poder dar de comer a nuestra familia. Este martes realizaremos una asamblea a las 10 de la mañana para definir los pasos a seguir”, afirmó la dirigente gremial, en diálogo con ADNSUR.

El anuncio, efectuado por el vocero presidencial Manuel Adorni, generó desconcierto y bronca entre los empleados, ya que no hubo precisiones sobre la posible reubicación del personal ni garantías de continuidad laboral. “El decreto no dice absolutamente nada sobre qué pasará con nosotros. ¿Dónde nos van a reubicar si están echando a trabajadores de todas las áreas?”, cuestionó García.

La dirigente gremial apuntó directamente al gobierno provincial por la falta de acompañamiento en esta situación: “Hace semanas venimos solicitando reuniones. Le mandamos notas al gobernador, hablé con el ministro de Infraestructura, Hernán Tórtola, que además es agente de Vialidad Nacional. Pero no hubo ninguna respuesta. Parece que al señor gobernador no le importa que 169 chubutenses se queden sin trabajo”.

García remarcó la importancia de Vialidad Nacional, no solo como fuente de empleo, sino como organismo estratégico para la provincia: “En abril, personal de toda la provincia viajó a Tamarisco para hacer un bacheo de emergencia. Estuvieron un mes trabajando con lo que había. Las rutas se han mantenido dentro de lo posible, pero hace falta inversión en obras. El mantenimiento solo no alcanza”.

El panorama laboral es especialmente delicado para quienes están próximos a jubilarse. “Hay gente que le faltan seis meses para jubilarse. ¿Dónde va a conseguir trabajo ahora? Además, con los sueldos congelados y el nuevo horario de salida a las cinco de la tarde, muchos compañeros no pueden tener un segundo empleo. Nos vienen sometiendo con violencia económica y psicológica”, denunció.

Desde la seccional Chubut confirmaron que la asamblea prevista para este martes será transmitida a todas las dependencias de la provincia. En ese marco, evaluarán acciones gremiales y estrategias para visibilizar la situación. “Esto no solo nos afecta a nosotros, sino a toda la comunidad. Disolver Vialidad Nacional es gravísimo, y todavía no dimensionamos las consecuencias”, concluyó García.