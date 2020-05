CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se refirió a la fiesta clandestina que se realizó el último martes por la noche en Río Gallegos, en plena cuarentena por coronavirus, de la que participaron empresarios y políticos. Mientras tanto, el protagonista del cumpleaños del escándalo se disculpó en Facebook y aseguró estar arrepentido.

Consideró que "hay una parte política, donde vi a muchos sectores de la oposición hablar sobre diferentes personalidades que había” en la celebración y dijo que “hay que ser realista, concreto, directo y respetuoso con aquellas personas que cumplieron el aislamiento en este momento, y hay un porcentaje mínimo que no cumple y no da cuentas a nadie”.

En diálogo con Tiempo FM, resaltó: "Somos una de las ciudades del país que mayor porcentaje de la población cumple con la cuarentena. La gente fue tomándolo como propio. Hay muchos otros más que hacen fiestas pero no salen en los medios, no se filman y no lo hacen público”, agregó.

El intendente de Río Gallegos dejó en claro que “hay especulaciones políticas que yo nunca las dije”, poniendo en relieve que “el virus no va a venir en encomienda, sino en una persona física”. En tal caso, expuso que “por eso cuando vienen nuestros vecinos, pedimos que cumplan con los 14 días para cuidar a aquellos que están durante 70 días en aislamiento”.

Por otro lado, Grasso indicó que “desde el Municipio van a acompañar los procesos de la justicia federal y se pondrán a disposición, no solamente en este caso sino en muchos otros”.

“No podemos controlar a los 140 mil habitantes, uno por uno -argumentó el intendente de la capital de Santa Cruz-. Confiamos en que la gente va a cumplir el aislamiento como corresponde”, sentenció.

"Me siento responsable de haber tenido la mala idea de hacer una juntada en mi casa en este momento tan sensible, asumiendo el error", dijo el cumpleañero tras pedir disculpas en Facebook y agregó: "Es por eso que ante la falta cometida y recapacitando de lo sucedido, invito a seguir cuidándonos y cumpliendo con las instrucciones que nuestras autoridades van dictando. Mil disculpas de corazón".