"No me voy a olvidar de Chubut, no voy a cometer el error que muchos han cometido cuando se han ido a Nación"

El ex ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, participó este miércoles del acto de asunción de su reemplazante, la comodorense Miryám Monasterolo en la cartera de salud, tras dejar el cargo luego de ser convocado por Carla Vizzotti para ocupar la función de subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de la Salud de la Nación,.

Puratich agradeció al gobernador Mariano Arcioni la posibilidad de ocupar ese cargo en la Provincia y puso en valor el equipo de trabajo que acompañará a su sucesora en el Ministerio de Salud.

“Una palabra que va a encerrar mucho es ‘gracias’. Gracias a Mariano primero porque lo que le digo es en serio: ningún cargo que me toque ocupar a partir de ahora va a ser más importante que haber sido ministro de Salud en mi Provincia", dijo tras recordar que "cuando salimos de la facultad deseamos poder poner algo para mejorar la salud de nuestra Provincia y pusimos todo, eso lo tengo absolutamente claro, con un gran equipo de trabajo del Ministerio de Salud de que tiene equipos que son envidiados por toda la Argentina”, valoró.

A continuación, el ahora subsecretario de la cartera de salud nacional resaltó que "tenemos equipos que son fantásticos, que son brillantes, que están comprometidos, que no se guardan nada, que todos los días ponen todo, y esto no lo estoy diciendo por quienes nos tocó cumplir las funciones dentro de la estructura del Ministerio en sí, sino por cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de salud que tenemos en los hospitales rurales, en los puestos sanitarios, en cada hospital”, remarcó Puratich.

El flamante subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de la Salud de la Nación, indicó que “creo que el legado que recibe Miryám seguramente lo va a mejorar, porque la conocemos, sabemos su compromiso, lo que trabaja, su capacidad; va a avanzar contra todo lo que tengamos en frente para lograr los objetivos. Tiene una gran escuela y esa gran escuela va a hacer que nuestra salud pueda seguir creciendo”.

" Desde el lugar que me toca trabajar, obviamente estaré a disposición del Gobernador, de los compañeros y las compañeras ministras, los intendentes, diputados. Yo soy chubutense, no me voy a olvidar de Chubut, no voy a cometer el error que muchos han cometido cuando se han ido a Nación, que se olvidan de donde vienen. Yo tengo claro de dónde vengo, tengo claro dónde empecé en la provincia y empecé en un hospital muy pequeño que fue nuestro bastión de lucha por la salud pública como es el Hospital Subzonal de El Maitén, donde con compañeros y compañeras resistimos muchos tiempos difíciles de nuestra provincia y que después nos tocó conducir la salud”.

Finalmente, Puratich reconoció que “nos equivocamos un montón de veces seguramente, pero también hicimos un montón de cosas buenas y yo me voy con ese medio vaso lleno y me voy con una mezcla de tristeza y alegría; tristeza porque esta es mi zona de confort donde están mis amigos, amigas, donde están las grandes compañeras, mi gabinete femenino que estuvo siempre a disposición. Queda un equipo para jugar en primera”, valoró.