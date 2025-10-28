Este martes 28 de octubre, a dos días de haber finalizado las elecciones legislativas, Juan Pablo Luque, diputado nacional electo, bajo el Frente Unidos Podemos, dialogó con Buen Día Comodoro por SETA TV sobre los resultados, los desafíos de su espacio y la realidad política de la provincia.

Luque se mostró satisfecho con el desempeño electoral de su sector, señalando que “cuando comenzó este proceso, y todo el mundo pensaba que el peronismo estaba en el piso y que no tenía posibilidades… parecía complejo el panorama”.

Según explicó, la estrategia de su equipo se centró en cortar el silencio existente en la provincia y dar visibilidad a la situación real. “Había un temor muy pero muy importante de los distintos sectores, empezando por los medios de comunicación, que poco informaban de la realidad que estaba pasando y que a la mayoría todavía siguen informando bastante poco. Como pasa con los distintos sectores sindicales o con los intendentes, o con las empresas que están sufriendo un montón de situaciones complicadas”, indicó,

“Sentí que tenía la obligación de tratar de poder intentar modificar el mapa político y la realidad de lo que estábamos viviendo. Y bueno, creo que el objetivo se cumplió con creces”, sostuvo.

Por otra parte, sostuvo que “hoy estamos en una situación muy importante, a través de un desafío de poder intentar ser parte y lograr mejorar la situación que estamos viviendo en Chubut”. De esta forma, destacando la necesidad de mejorar la situación productiva, frenar la pérdida de puestos de trabajo y fortalecer áreas clave como educación, salud y seguridad en Chubut. Según Luque, la intención es generar mesas de diálogo que permitan soluciones concretas para los ciudadanos.

EL VÍNCULO CON ALFREDO BELIZ DE CARA AL 2027

Luque fue consultado por Alfredo Beliz, de La Fuerza del Trabajo Chubutense. “Si nosotros tuviéramos la madurez de poder juntarnos y no hubiéramos permitido esta división, que en principio fue algo muy oscuro para lo que uno está acostumbrado a hacer en política. A mí no se me ocurre armar otros partidos políticos para poder debilitar al adversario, sino que pienso y pongo mis energías en en otras cuestiones, probablemente sea un error mío”.

“Pero bueno, Torres, intentó armar distintos partidos políticos como pasó con los libertarios, con empleados del gobierno provincial manejando ese partido, y como pasó con el armado de lo de Beliz, donde la gente de Beliz, es la que maneja la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Entonces, en esa cuestión donde intentaron poder ser funcionales al gobierno provincial, les salió el tiro por la culata y terminó el partido de dos sindicatos importantes, siendo funcionales Javier Milei. Entonces, obviamente, que fue negativo para el peronismo y para los trabajadores y para lo que nosotros pretendemos representar desde un espacio sin hipocresías. Con lo cual, obviamente, que para mí es importante poder reunirnos y poder hablar estas cosas cara a cara.”

“Y bueno, a partir de ahí, intentar generar las autocríticas necesarias para ver cómo hacemos para mejorar el espacio y para emplearlo. Y darnos cuenta que si nos unimos, sin dudas tenemos la mayor potencia electoral para poder gobernar la provincia”.

Además, el diputado nacional electo aseguró: “no me llamó ni el gobernador, ni la candidata a diputada, ni el vicegobernador. Son las actitudes que cada uno tiene en ese contexto y cada uno sabe cómo es en la vida".

“Lo importante es que ya uno tiene una función que trabaja para la gente. Lo que uno tiene la obligación de hacer es tratar de hacer una parte del mecanismo de poder generar las soluciones que los chubutenses nos están exigiendo y que terminó ya una cuestión electoral y hay que empezar a trabajar. Hay que tratar de ver cómo hacemos para parar el desastre del cual estamos viviendo en una provincia que no tiene un plan, y que yo puedo ser materia expuesta para lo que necesiten, para poder ayudar a que los chubutenses puedan vivir un poco mejor. Así que no tengo ningún problema si me convocan y obviamente estoy a disposición”.

En cambio, sí recibió llamados de figuras nacionales como Wado de Pedro, Gabriel Katopodis y Sergio Massa, así como del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

EL ANALISIS DE LA ELECCION DE LA LIBERTAD AVANZA

“Para mí fue una muy buena elección y hay que reconocerla de esa manera. Si vamos a un análisis concreto, yo creo que no gana nadie, no hay un gran ganador, por lo menos en nuestra provincia

A nivel nacional es una fuerza y un fenómeno que hay que terminar de analizarlo y tratar de entenderlo, que creo que tiene que ver con gran parte de los errores que podemos tener nosotros como espacio político y como no enamoramos desde el punto de vista de lo que la sociedad está necesitando y creo que hay una realidad. Pero después hay una cuestión donde cuesta interpretar y entender situaciones de sectores que están pasando momentos muy muy malos, y sin embargo, también lo apoyan. Eso tiene que ver con la falsa credibilidad que tiene los partidos tradicionales y los dirigentes que hoy no se ha agendado un nuevo liderazgo. Hay que tratar de construirlo y tener la humildad de saber que hay muchas cosas que se están haciendo mal y tratar de modificarlo”.

Por otra parte, sostuvo que “lo peor que puede hacer el peronismo es justamente ventilar o discutir mediáticamente echando la culpa. Creo que hay que hacer otro tipo de análisis, hay que hacer otro tipo de discusiones puertas adentro, porque si no, definitivamente, no hay una obligación de querer construir un espacio real de liderazgo para adelante, sino lo que quiere hacer es destruir un espacio”.

“Si esa generosidad y esa falta de egocentrismo está, vamos a lograr construir un proyecto para adelante, sino definitivamente seguiremos haciendo el incorrecto y, bueno, seguiremos perdiendo elecciones”, indicó.

En cuanto a la posibilidad de una interna para definir liderazgos en Chubut, Luque consideró que los liderazgos se construyen con el tiempo y la legitimidad electoral, y que lo prioritario es que los sectores representativos del peronismo trabajen en conjunto para establecer un proyecto serio y estructurado.

Luque también se refirió a la campaña electoral, describiéndola como “la más obscena, más repugnante y asquerosa que me tocó vivir”, criticando la utilización de falsedades y la intervención de sectores judiciales en la difusión de causas inexistentes, y admitió errores personales que surgen de la presión de la campaña. “Seguramente hay cosas, donde me pueda haber equivocado y uno tiene que tener la posibilidad de reconocerlo”, resaltó.

OTHAR Y EL PEDIDO DE RENUNCIA AL GABINETE MUNICIPAL

Luque también fue consultado, sobre la información que trascendió en las últimas horas, respecto a Othar Macharashvili, intendente de la ciudad petrolera y el pedido de renuncia a todo el gabinete municipal.

“Es una pavada pedir que la renuncia, porque la renuncia de toda personal político lo tenés a disposición de que te lo nombrás y están todos a tiro de resolución en realidad. Así que la renuncia de un funcionario político cuando vos sos intendente, la tenés a disposición todo el tiempo. Con lo cual suena más a una operación mediática que puede surgir de adentro mismo del mismo gobierno municipal. A la reuncia hay que tomarla, no hay que anunciarla. Cuando yo tenía que echar un funcionario lo echaba. No lo anunciaba por lo medios”, explicó.

Respecto a una posible candidatura a la gobernación, Luque dijo que “ahora me toca ser diputado nacional, que es un aprendizaje, porque no no fui nunca diputado, no conozco el funcionamiento del Congreso y tengo que agiornarme primero. Y bueno, después veremos si somos capaces de armar un proyecto político para ver si tenemos la capacidad de volver a laburar y de generar esa credibilidad de la población para que nos dé esa confianza de sacar a la provincia adelante de nuestro esfuerzo político. Pero si yo voy a ser candidato o no, todavía no lo puedo decir, porque sinceramente, no es lo que estoy pensando ahora”.