“No estoy pensando en la reelección”: Alberto Fernández aseguró que prefiere resolver los problemas del país

Alberto Fernández aseguró este miércoles que actualmente no analiza presentarse en las elecciones de 2023 para buscar una reelección con el Frente de Todos, ya que se encuentra “absolutamente metido en la gestión”.

Luego de que la vicepresidenta nacional Cristina Kirchner asegurara que no será candidata en las elecciones 2023, lo que generó un revuelo en todo el arco político oficialista, el presidente de la nación brindó una entrevista exclusiva con The Financial Times.

“Estoy pensando sólo en resolver problemas del país, no en la reelección. Quiero terminar mi mandato habiendo sembrado oportunidades en un país que tiene un futuro extraordinario“, manifestó.

Por lo pronto, Fernández explicó que “estoy absolutamente metido en la gestión, no estoy preocupado por la política”. Enseguida, amplió su visión sobre el futuro: “Lo que quisiera es terminar mi mandato habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades. Para que el que me suceda o siga yo, no lo sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de la Argentina”.