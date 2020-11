COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ex intendente de Comodoro Rivadavia y flamante presidente del Partido Justicialista en Chubut, Carlos Linares, habló de su nuevo rol en el PJ y aseguró que "es un orgullo presidir el partido". También dio su opinión sobre la megaminería.

"Tenemos un arduo trabajo por delante pero lo podemos hacer. Es fácil la crítica pero hay que ver qué capacidad tenemos, porque hay que demostrar con el movimiento", señaló este lunes Linares.

Linares, como presidente del PJ, rechazó la ley minera que impulsa Arcioni El ex intendente de Comodoro Rivadavia,...

En contacto con Radio Chubut se refirió a la megaminería y dijo: "Me parece que vamos a tener mucha charla y debate pero con posiciones claras. Yo vivo en una cuidad extractiva, pero tenemos una oportunidad histórica de dar un debate serio".

En este marco aclaró: "Estoy en contra de estas leyes exprés, de mandar a una sola comisión,. Todo este tufillo raro no deja tranquilo a nadie. Este gobernador (Mariano Arcioni) hace un año y medio atrás decía en sus spots que la minería no iba a entrar, ¿Qué pasó en el medio?".

"Hay un gran negocio de unos pocos y sin dudas que hay apuro", apuntó. En este sentido indicó que "la ley y la minería no le va a cambiar el futuro a la provincia. Yo no estoy en contra, pero la ley más importante que va a debatir la Legislatura en los próximos 30 años no puede ser tratada de esta manera".

Finalmente aseguró: "No me parece que sea la ley que necesita la provincia. Estoy en contra del apuro. La ley minera es la más importante que va a tratar la Legislatura de acá a 30 años y eso que mandó el gobierno es un cachivache con un tratamiento exprés. Nosotros tardamos 90 años para sacar la Ley de Hidrocarburos".