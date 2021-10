Luego de que semanas atrás se conocieran los patrimonios de los principales funcionarios y dirigentes políticos nacionales, este miércoles Máximo Kirchner fue sorprendido al aire al ser consultado, en una entrevista radial, por su fortuna.

“No entiendo bien la pregunta", manifestó el hijo de Cristina Fernández y Nestor Kirchner ante la pregunta de Alejandro Bercovich en Radio con Vos.

El momento se dio en medio de un debate sobre el impuesto a las grandes fortunas, donde el periodista cuestionó:

“El año pasado, cuando se votó el aporte extraordinario a las grandes fortunas, una de las cosas que me pareció destacable es que lo propusiera junto con Carlos Heller, siendo ustedes dos tipos con alto patrimonio. De hecho, vos tenés más de 200 millones de pesos, y por eso pagaste el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Ahora, yo vivo en mi casa con mi mujer, tengo además mi departamento de soltero que no vendí y un auto. Está bien, soy un laburante, no heredé, pero a veces me incomoda saber que tengo otro departamento que lo alquilo. Pero vos, ¿qué necesidad tenés de tener tantas propiedades o cómo vivís, cómo atravesás esa situación?”.

Notablemente incómodo, Kirchner aseguró no entender la pregunta.

"Sí te puedo explicar que fue todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de la sucesión anticipada de Cristina", dijo.

Y sumó: "Al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente de Río Gallegos, (Néstor Kirchner) tendría 19 ó 20 propiedades en alquiler. Hoy está todo embargado e inhibido”.

En ese contexto, aseguró que "cuando uno está en un lugar de decisión es para quién y cómo gobierna", y cerró: "Incluso si te ponés a pensar uno terminó legislando por un impuesto (Impuesto a la Riqueza) por el que se veía alcanzado, cuando generalmente lo que se ve en Argentina es al revés”.