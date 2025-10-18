El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró este sábado que su actual recorrido por el país es un “tour constitucional”, en el marco de su campaña de cara a las próximas elecciones legislativas. En declaraciones radiales, el mandatario apuntó nuevamente contra el kirchnerismo y utilizó una metáfora cinematográfica:

“Hay un resurgir de las ideas de la libertad, pero por otra parte la gente ve como los kukas se convirtieron en los gremblins después de la elección en Buenos Aires. Les cayó agua y se convirtieron en monstruos”, expresó.

El jefe de Estado también mencionó presuntos vínculos entre el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, y el presidente venezolano Nicolás Maduro, al tiempo que asoció a la oposición con el narcotráfico.

“Tenemos récord de incautación de drogas, cuando el gobierno anterior había dicho que perdió la guerra contra el narcotráfico. Ahora nos damos cuenta porque no querían pelear contra el narco, ellos eran socios y estaban financiados por la narcodictadura de Maduro”, sentenció.

En otro tramo del reportaje, el jefe de Estado destacó la renuncia de José Luis Espert como candidato libertario a diputado y la comparó con la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner:

“El profesor Espert consideró que dañaba el debate, dio un paso al costado. Ahora, con estas pruebas contundentes”, afirmó. “La líder de los kirchneristas está presa, sale al balcón con una tobillera. Siguen un movimiento cuyo líder es un preso por corrupción. Y todavía está pendiente el memorándum con Irán, la causa Cuadernos, que se liga con Venezuela”, agregó Milei.

El Presidente insistió además en los supuestos lazos entre el peronismo y el chavismo: “¿Vio que (Jorge) Taiana se corra? ¿O que (Juan) Grabois se corra?”, ironizó.

Sobre el respaldo financiero de Estados Unidos, Milei reiteró que el país recibirá 40 mil millones de dólares mediante “dos instrumentos”: “Un swap y otro es una estructura que arma el Tesoro con bancos estadounidenses y con Argentina”, precisó, según publica NA.

Finalmente, señaló que el apoyo de Washington dependerá de la continuidad de su línea de gobierno: “Si soy reelecto, continúa. Si se da que no soy reelecto, pero es alguien que continúa la misma línea conceptual, también continúa. Si eligen a un comunista, ahí no, no van a apoyar a un comunista.”

Para cerrar, se refirió a la situación económica en vísperas de los comicios: “Todo el ruido económico va a desaparecer después del 26 de octubre. Vamos a ingresar muchísimos senadores”, vaticinó el Presidente.