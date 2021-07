El PJ de Chubut define por estos días los candidatos del consenso dentro del partido, donde los nombres de Carlos Linares, Julián Leunda y Florencia Papaiani resuenan camino a renovar las bancas en la Cámara de Senadores y Diputados en el Congreso de la Nación.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, confirmó que ha podido reunirse con todos los sectores que tienen “intenciones de ser candidatos”, pero aclaró que por la situación actual por la pandemia de Covid19 “hay muchísima menor ansiedad que podría haber tenido en otros contextos electorales”.

De cara a la definición de las candidaturas dentro del PJ, Luque aseveró que “a mí me parece importante que esta vez encabece una mujer. El nombre no te lo puedo dar porque no lo tengo, ni me gusta tomar decisiones de forma individual, sino soy parte del conjunto. Pero me gustaría y sería importante esta decisión para nuestro proyecto”.

Tal como había adelantado ADNSUR el martes, la posibilidad de que Florencia Papaiani encabece una boleta que incluya a Linares y Leunda, es una alternativa para la unidad del PJ que se analiza por estas horas.

“Me parece importante que tengamos diputados y senadores que tengan compromiso real con la región, un sentido de pertenencia política y tengan la valentía de tomar decisiones, para que nos representen con poder de conocimiento y responsabilidad de los intereses necesarios”, dijo.

Y señaló que se deben evitar los “errores” de las las últimas elecciones “donde nuestro espacio político se quedó con las manos vacías por priorizar algunos intereses de alguna persona en particular y dónde lo individual supera al conjunto. Las consecuencias están a la vista”.

FLORENCIA PAPAIANI

Luque destacó - en Radio Del Sur - la figura de Florencia Papaiani al sostener: “me parece una mujer con una gran valentía y compromiso, que lo demostró en su candidatura a intendenta de Trelew en donde con muy poco tiempo y posibilidades desde el punto de vista competitivo en contra de un aparato que tenía Maderna, con cuatro años de intendencia previa y todo lo que eso implica”.

Y en este marco, se manifestó sorprendido por el poder que tuvo de generar una campaña electoral en una de las ciudades más importantes de Chubut. “Aparte demostró ser una persona con formación política sólida, que tiene compromiso con nuestro partido. También lo tiene Nancy González, que como senadora nacional lleva adelante una gestión en donde nos ha tenido muy en cuenta a los comodorenses y que me generó esa tranquilidad”, concluyó.