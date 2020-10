BUENOS AIRES - Apenas unas horas después de que la carta de Cristina Kirchner sacudiera el tablero político del país, el presidente Alberto Fernández aseguró que lo sintió como un respaldo a su gestión y negó que haya sido de críticas, más allá de la referencia a "funcionarios y funcionarias que no funcionan".

"Yo leí la carta de Cristina Fernández y me gustó, debo ser franco, y la sentí como un gesto de respaldo. Contrariamente a lo que muchos creen, ella ha sido muy generosa conmigo en sus consejos y así la valoré", sostuvo el mandatario.

En declaraciones a radio Metro, Fernández afirmó también que la carta de su vicepresidenta "es muy genuina" y que no le resultó "novedosa" porque "muchas de las cosas" las habla con ella.

"Creo que definitivamente apoyó al gobierno. Ella expone que el contexto no generó el gobierno, sino es en parte heredado y en parte por la pandemia. Dentro de ese contexto hay un párrafo donde dice que ella no puede entender las imputaciones permanentes que hacen los medios sobre mí. Ese párrafo donde habla de los funcionarios no está dirigido a mí, sino a los que critican al gobierno impiadosamente", agregó.