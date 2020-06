CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que "la cuestión Malvinas volverá a ser una cuestión de Estado" y además afirmó que el gobierno nacional continuará "con el reclamo de soberanía de esas tierras hasta que recuperemos el territorio" que en la actualidad "usurpa" el Reino Unido.



El jefe de Estado señaló que el gobierno nacional, mediante la Cancillería y la secretaría de Malvinas, que lidera Daniel Filmus, está "trabajando para convertir el problema de Malvinas en una cuestión de Estado y para seguir reclamando la soberanía argentina sobre esas tierras".



"Vamos a seguir exigiendo lo que a la Argentina le corresponde. Lo haremos en los organismos internacionales y de forma pacífica, pero no dejaremos de hacerlo nunca", manifestó el mandatario en una entrevista con Radio Nacional.



En esa misma línea, continuó: "En este punto, no le pido permiso al Reino Unido, porque son ellos los que están usurpando tierras argentinas y en eso no vamos a ceder, ni claudicar, ni tener buenos modales".



El Presidente recordó que días atrás el Ejecutivo envió un proyecto de ley que fija la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, aprobado por las Naciones Unidas, donde "obviamente tenemos el conflicto con el Reino Unido por la usurpación de nuestras islas".

"Y ésa va a ser una demanda constante de la Argentina, la cual no vamos a ceder", remarcó Fernández, quien además cargó contra la política sobre Malvinas que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri.



"Lamentablemente, en los cuatro años de la anterior gestión hubo cierto retroceso porque el Gobierno no le puso el énfasis que el tema merece respecto a la reivindicación de la soberanía argentina en esas tierras y en el mar adyacente", cuestionó.



También consideró que "la falta de una política de estado de la cuestión Malvinas permitió un avance del Reino Unido sobre estas tierras y el mar".



Asimismo, contó que el Gobierno dispuso la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur "para seguir reclamando los derechos argentinos sobre las Islas" que será integrado por el oficialismo, la oposición y los veteranos de la Guerra de Malvinas".



Fernández concluyó: "Queremos convertir a Malvinas en una cuestión de Estado y no vamos a dejar de reclamar el derecho argentino hasta que recuperemos el territorio".