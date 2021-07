A horas de que se definan los precandidatos que irán a las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), donde se definirán los candidatos que renovarán las bancas de Chubut en la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación, el intendente de Gastre decidió hacer un fuerte cuestionamiento sobre aquellos candidatos que - solo en campaña - salen a recorrer el interior de la provincia.

Genaro Pérez, intendente de la Comuna de Gastre, reconoció que "los que vengan acá , que no hayan venido antes de las elecciones, los voy a sacar re cagando”, y aclaró que "no importa el color político" porque hay una "costumbre de toda la vida que pasan para las elecciones y después no pasan más, entonces que no pasen por las elecciones".

Y aseguró que "es fácil opinar sentado en una ciudad con comodidades y ganando un buen sueldo, cuando la realidad de los vecinos es otra", tras indicar que "pasen" no sirve de nada sino que deberían quedarse "10 días" para ver realmente la realidad.

Finalmente, Pérez destacó - a FM Cadena Tiempo - que en lo que respecta a obras para la localidad "tanto el gobierno nacional como provincial - fuera que pasen o no - siempre hemos tenido buen diálogo, buena respuesta y a la hora de necesidades, dentro de todo siempre han estado".