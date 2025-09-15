“Lo peor ya pasó”: Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones en el Presupuesto 2026
El Presidente presentó en cadena nacional el proyecto que será enviado al Congreso. Defendió el equilibrio fiscal como pilar de su gestión y afirmó que “lo peor ya pasó”, aunque admitió que parte de la población aún no percibe los resultados.
En un mensaje grabado y transmitido en cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche los lineamientos del Presupuesto 2026.
Según adelantó, el proyecto contempla aumentos en partidas sensibles como jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad. Al mismo tiempo, defendió el equilibrio fiscal como condición indispensable para el futuro económico del país.
“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”, advirtió el mandatario.
Milei reconoció que, pese a los avances que muestra la gestión, gran parte de la ciudadanía no percibe todavía mejoras en su situación cotidiana: “Quiero decirles que, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en lo material".
"Los años más duros de afrontar fueron los primeros, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó”, aseguró.
El proyecto contempla un incremento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación, todas por encima de la inflación proyectada por el Ejecutivo. Además, prevé un refuerzo específico para las pensiones por discapacidad. “Si el presupuesto es el plan del Gobierno y el 85% será destinado a educación, salud y jubilaciones, queda demostrado que la prioridad es el capital humano”, sostuvo.
El Presidente destacó que este es “el primer presupuesto de la historia en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas”, mecanismo que busca recomponer la relación financiera entre Nación y provincias. En ese marco, anticipó que contará con un fondo específico dentro de la ley.
Milei también remarcó que el presupuesto 2026 establece restricciones de financiamiento, prohíbe que el Tesoro recurra al Banco Central y fija una regla de estabilidad fiscal para ajustar partidas en caso de que los ingresos no coincidan con lo previsto. “Este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación al PBI en los últimos 30 años”, subrayó.
En su exposición, el jefe de Estado volvió sobre uno de sus principales argumentos: la diferencia entre la política económica actual y la aplicada en décadas anteriores. “Durante años nos dijeron que podíamos salir de la crisis estimulando el consumo, que no era otra cosa que emitir dinero. El resultado es que somos el único país que pasó de ser desarrollado a subdesarrollado”, señaló.
También apeló al impacto histórico de este giro económico: “La última vez que Argentina tuvo equilibrio fiscal fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó la Argentina que estamos construyendo”.
Sobre el final, llamó a sostener el rumbo: “No aflojemos, hagamos que este esfuerzo que hemos hecho valga la pena. Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Esta vez, el esfuerzo vale la pena”.
Con este mensaje, Milei buscó instalar la discusión pública en torno al Presupuesto 2026, que en los próximos días ingresará formalmente al Congreso. Allí el oficialismo deberá negociar con la oposición para lograr la aprobación de la “ley de leyes”, que marcará el rumbo económico y social del próximo año.
“Tenemos mucho para ofrecerle al mundo y que, por décadas, Argentina se negó a negociar. Argentina debe, de una vez por todas, el auto sabotaje que se hizo durante décadas. Dependemos de nuestro esfuerzo y compromiso para hacer las cosas bien. Si queremos menos pobreza, necesitamos más empleo y más empresas invirtiendo. Tenemos que dejar ver a los empresarios como enemigos públicos. Esas condiciones implican menores tasas de interés que no se logran emitiendo dinero".
“En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo. No existe una fórmula mágica para que eso se materialice hoy, es un trabajo en el tiempo para que se genere mayor valor. Roma no se levantó en un día”.
“El presupuesto no es un mero papel sin consecuencias, es nuestra hoja de ruta hacia donde vamos. Solo por haber alcanzado el superávit fiscal, Argentina alcanzaría una base de crecimiento del 5% anual. Entre 2011 y 2023, el PBI per cápita cayó. El orden fiscal y el superávit es soñar con un futuro mejor”.
“Este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento impidiéndole al Tesoro financiarse con emisión. Se le asigna 8,4 billones de pesos a las universidades nacionales. El gasto en educación aumenta un 8% por encima de la inflación. Habiendo realizado las auditorías correspondientes, las pensiones por discapacidad también incrementarán por encima de la inflación en 2026”.
“Somos el único país que pasó de ser uno desarrollado a ser uno subdesarrollado. Fuimos el único país que no creció en los últimos 15 años. El problema no era el cocinero, sino la receta. Nunca se vio algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal fue hace 20 años, jamás ningún argentino experimento la Argentina que estamos construyendo. El esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos vale la pena”.
“El camino del déficit fiscal con emisión ya se probó. Los políticos decían tener la receta para gastar de más sin consecuencias. Dijeron que se podía salir de la crisis estimulando el consumo que es un eufemismo para decir ‘emitir más dinero’”.
“El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. El equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho, sino por deber personal. No hay otro camino que el del orden fiscal, el del orden monetario y, por ende, el del orden cambiario. Todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron rotundamente”.
“Celebramos la baja de la inflación, de la pobreza y de los impuestos. Sobre estos largos 20 años, los argentinos lo han perdido todo y les fue cada vez peor. Muchos aun no lo perciben en su realidad material. Por como fue configurado nuestro plan de gobierno, los años más duros fueron los primeros. Lo peor ya pasó, una vez más, les agradezco a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo”.
“Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada. El Presupuesto Nacional no es un mero proyecto de ley, es un compromiso de sacar el país adelante. Ningún país del mundo puede funcionar sin un presupuesto equilibrado”.
“Esta noche estaremos enviando el proyecto de Presupuesto 2026 para su evaluación. Esto sostiene el equilibrio fiscal. Hoy, el equilibrio depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”.