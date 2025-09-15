“Lo peor ya pasó”: Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones en el Presupuesto 2026

En un mensaje grabado y transmitido en cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche los lineamientos del Presupuesto 2026.

Según adelantó, el proyecto contempla aumentos en partidas sensibles como jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad. Al mismo tiempo, defendió el equilibrio fiscal como condición indispensable para el futuro económico del país.

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”, advirtió el mandatario.

Milei reconoció que, pese a los avances que muestra la gestión, gran parte de la ciudadanía no percibe todavía mejoras en su situación cotidiana: “Quiero decirles que, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en lo material".

"Los años más duros de afrontar fueron los primeros, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó”, aseguró.

El proyecto contempla un incremento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación, todas por encima de la inflación proyectada por el Ejecutivo. Además, prevé un refuerzo específico para las pensiones por discapacidad. “Si el presupuesto es el plan del Gobierno y el 85% será destinado a educación, salud y jubilaciones, queda demostrado que la prioridad es el capital humano”, sostuvo.

El Presidente destacó que este es “el primer presupuesto de la historia en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas”, mecanismo que busca recomponer la relación financiera entre Nación y provincias. En ese marco, anticipó que contará con un fondo específico dentro de la ley.

Milei también remarcó que el presupuesto 2026 establece restricciones de financiamiento, prohíbe que el Tesoro recurra al Banco Central y fija una regla de estabilidad fiscal para ajustar partidas en caso de que los ingresos no coincidan con lo previsto. “Este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación al PBI en los últimos 30 años”, subrayó.

En su exposición, el jefe de Estado volvió sobre uno de sus principales argumentos: la diferencia entre la política económica actual y la aplicada en décadas anteriores. “Durante años nos dijeron que podíamos salir de la crisis estimulando el consumo, que no era otra cosa que emitir dinero. El resultado es que somos el único país que pasó de ser desarrollado a subdesarrollado”, señaló.

También apeló al impacto histórico de este giro económico: “La última vez que Argentina tuvo equilibrio fiscal fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó la Argentina que estamos construyendo”.

Sobre el final, llamó a sostener el rumbo: “No aflojemos, hagamos que este esfuerzo que hemos hecho valga la pena. Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Esta vez, el esfuerzo vale la pena”.

Con este mensaje, Milei buscó instalar la discusión pública en torno al Presupuesto 2026, que en los próximos días ingresará formalmente al Congreso. Allí el oficialismo deberá negociar con la oposición para lograr la aprobación de la “ley de leyes”, que marcará el rumbo económico y social del próximo año.