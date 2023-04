“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida” y mucho más aún, en la política de Chubut

Por la esquina del viejo barrio lo vieron cruzar

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, cantaba Rubén Blades en aquel clásico llamado “Pedro Navaja”. La política, definida como “el arte de lo posible” (¿fue Maquiavelo o Aristóteles, el primero en decirla?), suele multiplicar aquella posibilidad, mientras que tampoco son extraños los filos ocultos tras las tácticas y estrategias para ganar, o mantener, espacios de poder.

El dato político de la semana, revelado por ADNSUR, es la alianza que están entretejiendo Ignacio Torres y Jorge ‘Loma’ Ávila. Con mucho hermetismo por parte del dirigente petrolero, fue el senador de Juntos por el Cambio quien reconoció que hay conversaciones y un acuerdo programático en marcha. Además, subió la apuesta al expresar que “necesitamos dirigentes como él”.

Por el lado de Damián Biss hubo más distancia y dijo desconocer el posible acuerdo, pero dejó entrever su sorpresa y desacuerdo, lo que lleva a especular que en caso de que se confirme la candidatura del petrolero para la diputación nacional, podría haber una lista impulsada por el radicalismo para enfrentarlo en internas.

“Tampoco define una elección”

Por el lado del justicialismo no se escucharon reacciones en público, pero el impacto y la sorpresa es innegable. “No es algo que genere tanta preocupación, porque tampoco es claro que pueda volcar el resultado de una elección para el lado en el que esté”, dijeron puertas adentro del PJ, en actitud similar a la del Chavo del 8 cuando decía ‘al cabo que ni quería’, luego de que se le negara una ‘torta de jamón’.

“Le tendrá que explicar a su gente por la decisión que está tomando, supuestamente para sumarse a un partido que hace poco decía que le va a sacar todos los derechos a los laburantes”, agregaron de soslayo en los pasillos partidarios.

Alguien recordó también que “tampoco es tan sorprendente, porque en los 4 años de gobierno de Macri él estuvo cerca, porque su prioridad es el sindicato, según dice él, pero tampoco es para preocuparse tanto, porque nadie es dueño de los votos, por más que tenga 8.000 afiliados en su sindicato. El sabrá por qué tomó esta decisión”. ¿Será así?

La fecha de las elecciones y las cartas en juego

Las razones del salto de Ávila, a partir de una estructura partidaria propia como el SER, partido formado en Santa Cruz por su par Claudio Vidal, pueden llegar a atribuirse a una reacción del dirigente petrolero, frente a la falta de espacio asignada a los dirigentes gremiales en las listas legislativas nacionales del PJ. El reclamo ya se había escuchado en noviembre de 2021, cuando el justicialismo fue derrotado, mientras que para este nuevo turno las versiones dan cuenta de una negociación con Mariano Arcioni para encabezar la lista de diputados nacionales del FDT, al menos en la línea que impulsan Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre.

Sin embargo, en ámbitos de conducción del PJ no dan por cerrada esa negociación, en vistas de los rechazos que expresan las autoridades partidarias hacia el gobernador, tanto Salvador Arrechea (presidente del Congreso partidario) como Carlos Linares, que esta semana volvió a ser criticado por el gobernador Arcioni, revitalizando un enfrentamiento histórico entre ambos.

¿Qué dijo Arcioni? Cuestionó al presidente del PJ porque “siempre está creando discordia”, en respuesta al pedido del ex intendente comodorense para que el gobernador defina la fecha de elecciones: “mejor que se dedique a buscar la unidad del PJ”, le endilgó, al tiempo que recordó que el propio Linares se ha expresado, en reiteradas oportunidades, en contra del adelantamiento de la fecha electoral en Chubut. También opinó, tras la derrota electoral del justicialismo en Trelew, que “si no renunció (a la presidencia del PJ) cuando él fue derrotado en las elecciones para senador, tampoco creo que renuncie ahora”.

No hagas promesas que no sabrás cumplir y si no, que le pregunten al ‘otro’ Jorge

En ese escenario, se cree que el anuncio para anticipar las elecciones en Chubut se concretará esta semana, para el próximo 30 de julio, algo que hace suponer que el gobernador recibió alguna garantía de obtener un lugar en la lista de diputados, ya que de lo contrario estaría licuando su gestión casi 5 meses antes de finalizar, sin obtener nada a cambio. Para eso, lo más conveniente le resultaría alinear las elecciones con las nacionales de octubre, cuando sólo resten 50 días para entregar el mando.

“Juan Pablo y Ricardo le pueden haber prometido lo que quieran, pero otra cosa es que después el partido apoye ese ofrecimiento”, dijeron en el entorno de la conducción partidaria. Si bien es otra discusión el hecho de cuánto peso tienen aún esas figuras, es decir Linares y Arrechea, la advertencia no deja de revelar un posible escenario para las PASO de agosto, cuando haya que votar por los precandidatos a diputados nacionales y a presidente de la Nación: ¿Podría darse el caso de que Arcioni encabece una lista a la diputación, enfrentando en esa interna a otra propuesta surgida del seno partidario?

Hay que recordar que Arrechea impulsa a otro precandidato a la gobernación, el poco conocido (y poco convencido, por el tono que se le escucha en declaraciones públicas) Exequiel Villagra, por lo que no será extraño que desde ese sector surja una lista propia para las 3 bancas de diputados nacionales que debe renovar Chubut este año.

“Nadie se puede confiar en las promesas –insistió otro dirigente- y si no que le pregunten a Jorge Taboada: en 2019 era el candidato a diputado nacional, hasta que llamaron desde Buenos Aires y lo bajaron unos minutos antes del cierre”. En efecto, la referencia es al hecho de que el dirigente camionero, que aspiraba a repetir su mandato como diputado, fue desplazado a último momento por orden de Cristina Fernández, dejando su lugar para el actual diputado Santiago Igón.

La fábula del muñeco, el león, el perro y el sombrero

El exabrupto del concejal Gustavo Reyes contra el presidente del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, ya quedó atrás y el propio edil hizo manifestaciones públicas, reconociendo que se había excedido en sus dichos al llamarlo “muñeco con sombrero”. El tema motivó una filosófica respuesta de Othar, quien expresó su opinión, dejando en claro que mantiene un autoestima muy alto:

“Uno es un profesional acá y el vecino, el contribuyente nos paga el sueldo –dijo el vice, en declaraciones reflejadas por Tveo Comodoro- y debemos ser respetuosos con ellos. Así que cada uno se hace cargo de lo que es y cómo es, no le doy más trascendencia a esto. Escuché un refrán que dice: ‘el león nunca se da vuelta cuando le ladra el perro’, así que yo sigo trabajando convencido de lo que hago y cuando me equivoco, pido disculpas”.

Un fallo que podría provocar un cimbronazo

Esta semana se podría conocer una novedad negativa para el gobierno provincial, en caso de que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia haga lugar al recurso de amparo y el pedido de suspender la licitación para contratar a una empresa para el cobro de impuestos provinciales, según el proceso que lleva adelante el Ministerio de Economía.

El planteo fue formulado por el ex diputado provincial por la UCR, Eduardo Conde, quien cuestiona el proceso licitatorio y pidió una medida de no innovar, para suspender la apertura de sobres de licitación, prevista para el próximo viernes 28 de abril. Si el tribunal comodorense hace lugar a la medida, se deberá investigar en el proceso si se dan algunas de las presuntas irregularidades denunciadas, entre las que se cuestiona que el pliego no ha sido público, ya que para conocer las condiciones de la licitación debía adquirirse por un valor de 20 millones de pesos.

El contrato, por 15.800 millones de pesos, podría meterse también en la campaña política, ya que quienes asuman el gobierno el próximo 10 de diciembre se encontrarán con un compromiso que en teoría apunta a mejorar la recaudación provincial, pero que a valores actuales compromete un mes completo de recaudación de ingresos en las arcas provinciales.

Los ruidos que dejó Trelew en el PJ

La selecciones de Trelew dejaron mucho ruido en el PJ, ya que varias figuras, especialmente de Comodoro Rivadavia, como Néstor Di Pierro (aunque ya no vive en la ciudad, mantiene ascendencia en algunos sectores políticos) y el intendente Juan Pablo Luque, entre otros, salieron a opinar sobre el resultado. La tónica del análisis hizo referencia a los “egoísmos” o “individualismos” que primaron en la elección y que terminaron fragmentando al PJ en varias candidaturas, por lo que con otro tipo de actitudes, el resultado de derrota podría haberse evitado.

La elección fue capitalizada por La Cámpora, ya que fue su candidato, Emanuel Coliñir el mejor posicionado dentro de la elección, entre las opciones justicialistas, obteniendo el segundo lugar y desplazando de esa marca a un histórico como Gustavo Mac Karthy. Así lo valorizaron dirigentes camporistas como Santiago Igón y José Glinski, quien se muestra activo en busca de una precandidatura a la intendencia en Comodoro.

Los de afuera son de palo

El más cauto en ese análisis post electoral en Trelew fue el propio Coliñir, quien dijo que tenía sensaciones encontradas: más allá de su buena performance (algo así como hacer dos goles cuando tu equipo pierde 5 a 2) no podía celebrar porque el PJ sufrió una derrota y el triunfo había sido innegablemente de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, el joven dirigente no se guardó nada y en declaraciones al programa ‘Sin Hilo’ expresó su rechazo a las opiniones externas, en particular desde Comodoro Rivadavia, al señalar que más allá de cómo resolvió la interna el justicialismo de Trelew, dijo que le molesta que “dirigentes de afuera estén opinando cuando ni siquiera vinieron a poner el cuerpo ni se jugaron, miraron desde afuera la elección y después se dieron el gusto de opinar”, dijo. “No necesitamos que vengan de afuera a cuestionarnos o analizar el resultado de la elección de Trelew”, enfatizó.

La autocrítica de la que siempre se habla y poco se hace

Tras los resultados de las elecciones trelewenses, no faltaron las menciones a las auto críticas que se requiere para analizar las derrotas. Uno de quienes transitó ese camino fue Norberto Yauhar, integrante de la conducción partidaria y veterano administrador de derrotas, que dio la típica respuesta, casi de manual, del tipo “el 70 por ciento de Trelew no votó a Merino”, como si eso bastara para disimular que la candidata a la que su sector apoyó, junto a Adrián Maderna, quedó cuarta. En ese marco, habló de la reflexión interna que se debe el partido, en un contexto en el que tampoco faltaron las críticas, provenientes desde varios dirigentes, hacia las autoridades partidarias, apuntando contra el presidente Carlos Linares.

La pregunta que cabe es si habrá esa revisión y análisis interno, o si el justicialismo seguirá contentándose con analizar los números como mejor le consuele, para intentar tapar lo que ha sido otra clara derrota.

Cruce entre concejales electos de Trelew

Dos de los concejales electos de Trelew protagonizaron un fuerte cruce tras las elecciones del domingo. Fue cuando uno de ellos, Daniel Asciutto, que resultó electo por la lista que acompañaba a Coliñir, salió a pedir que el intendente Adrián Maderna entregue anticipadamente el mandato, ante la extensa transición que queda por delante, hasta el 10 de diciembre. Fue otro de los ediles, Juan Aguilar, quien ya es concejal y fue reelecto, en este caso por el sector del propio Maderna, quien salió a responderle a su par: “Es una irresponsabilidad hacer un planteo de ese tipo”, manifestó el representante, lo que anticipa un picante arranque de las relaciones internas en el futuro Concejo.

En Sarmiento hubo otro salto desde el FDT hacia Juntos por el Cambio

Parece que los pases sorpresivos serán parte del paisaje electoral este año, ya que también en el Concejo Deliberante de Sarmiento se dio una situación bastante peculiar. Es que la concejal Ana Vachetta, que hasta hace unos días integraba el Frente de Todos, decidió renunciar al bloque y formar un bloque unipersonal, con el nombre ‘Juntos por Sarmiento’.

Vachetta es actualmente la presidenta del Concejo y anunció que no renunciará a la Presidencia. Sin embargo, a partir de su pase a la oposición (se justificó señalando que no pertenece al justicialismo), la duda que se abrió es por qué no se sumó directamente al bloque ‘Juntos por el Cambio’, que actualmente tiene está integrado por el concejal Manuel Mauriño, como único miembro.

Según pudo saber esta agencia, detrás de esa decisión habría una estrategia política, ya que al mantener un bloque propio, la edil retiene la presencia en comisiones y también la presidencia del Concejo, algo más que necesario, con un voto que vale doble en caso de empate.

La novedad es un dolor de cabeza para el oficialismo y el intendente Sebastián Balochi, que había iniciado la gestión con 6 concejales propios en el FDT, 3 vecinalistas y el mencionado edil de JxC.

Sin embargo, a poco de iniciarse el período legislativo, el concejal Gustavo González, del FDT, renunció para conformar un bloque personal, llamado ‘Anita Corazón’. Y al perder ahora a Vachetta, el bloque oficialista queda con sólo 4 concejales, frente a 3 vecinalistas y los restantes 3 bloques unipersonales, que no le responden.

Esa situación en minoría, o en el mejor de los casos de igualdad, suponiendo que puede sumar al monobloque que no responde a JxC, es una complicación para algunos de los planes de Balochi, como su intento de desdoblar las elecciones en Sarmiento por fuera de las nacionales y también de las provinciales, o incluso frente a la próxima discusión por la concesión de servicios públicos que presta la SCPL en aquella ciudad.

La paridad de género también es para hombres

Otra situación particular que atraviesa el Concejo Deliberante de Sarmiento es el hecho de que el concejal Gustavo González (aquel que formó el unibloque ‘Anita Corazón’) renunció hace algunas semanas a su banca y en la actualidad hay sólo 9 ediles. El problema es porque no hay concejal suplente hombre para reemplazarlo, ya que el primero en la lista ya asumió la banca, para reemplazar al concejal Venter, que asumió funciones en el Ejecutivo. Por lo tanto, debería ser reemplazado por una mujer, lo que desequilibraría la paridad de género en el ámbito legislativo, contradiciendo la ley que rige al respecto. Por eso se solicitó una declaración de certeza al Tribunal Electoral de la provincia, pero todavía no ha habido respuesta.

Ya hay jurisprudencia que dice que la paridad de género debe extenderse también a la lista de representantes suplentes, por lo que si eso se acatara taxativamente, no habría forma de lograr el reemplazo de la banca, quedando el oficialismo con sólo 4 concejales en lo que resta de la gestión.