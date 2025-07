En el marco de una sesión caliente, con la aprobación de proyectos incómodos para el Gobierno, el senador santacruceño José María Carambia protagonizó un curioso episodio, cuando aseguró que demoró su ingreso al recinto porque no le permitían ingresar por no tener corbata.

Todo ocurrió mientras se votaba la prórroga de la moratoria previsional. Mientras las autoridades de la Cámara leían el resultado final que derivó en la aprobación del proyecto, Carambia pidió la palabra. “No me dejaban entrar porque no tenía corbata. ¿Le pueden informar por favor a la gente que está en la entrada que me tienen que dejar entrar? Es más, la próxima vengo en pijama”, ironizó.

“Hoy las provincias ya no dan más”: Linares apuntó contra el ajuste nacional

Luego, aclaró que su voto era afirmativo, reiteró su enojo por lo ocurrido: “No me dejaban entrar recién porque me decían que no tenía corbata. La señora que estaba ahí. La próxima vengo en pijama. Acá puedo entrar como tengo ganas".

JORNADA NEGATIVA PARA EL GOBIERNO

Luego de una extensa discusión reglamentaria, la sesión se presentó adversa para los intereses del oficialismo. La Cámara Alta aprobó el aumento en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la ley de Emergencia en Discapacidad.

Pasadas las 19, los senadores se preparaban para debatir los dos proyectos presentados por los gobernadores para modificar el sistema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

El Gobierno ya adelantó que vetará las leyes que impliquen un costo fiscal y pongan el riesgo el equilibrio fiscal.