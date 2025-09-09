El presidente Javier Milei sostuvo este martes que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, luego de haber encabezado la reunión de la mesa política nacional puesta en marcha tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario escribió esa frase en su cuenta de X junto a una foto de la reunión con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.

“La Libertad Avanza (LLA) o Argentina retrocede”, expresó Milei desde sus redes sociales. Milei, reconoció la derrota pero aclaró: "No vamos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de la pobreza”

A través de un comunicado, LLA indicó en un comunicado Milei “lideró la nueva Mesa Política Nacional” para “trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, añadió el partido.

Por último, desde la cuenta oficial del partido gobernante, señalaron: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”.

Elecciones bonaerenses: escribieron “3%” en el padrón donde figura el nombre de Karina Milei

Poco después, se realizó la reunión de la mesa política de la provincia de Buenos Aires, con la presencia de Sebastián Pareja, armador de la LLA en territorio bonaerense, Cristian Ritondo y Diego Santilli, entre otros.