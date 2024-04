Este viernes, el vocero presidencial se refirió a la Ley Bases y sostuvo que los consensos logrados para su debate, no son “un paso atrás”. “ La Ley Bases será una realidad y consensuar no es dar un paso atrás. Nosotros no retrocedemos ”, explicó Manuel Adorni en la conferencia de prensa.

Cabe recordar que el pasado jueves, se logró la firma del dictamen del proyecto Ley Bases en la Cámara de Diputados. Luego de 90 días de negociaciones y con algunas modificaciones a último momento, el proyecto Ley Bases continuará su debate en el recinto, entre el próximo lunes 29 y martes 30 de abril.

En ese marco, el texto del oficialismo contó con 61 firmas de los diputados de LLA y del PRO. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acompañaron con disidencias en diferentes puntos.

Por otra parte, el pasado jueves, el vocero presidencial había manifestado que "el Presidente lo ha dicho siempre, la Ley Bases es fundamental en el largo plazo porque es la base de un montón de cuestiones que en Argentina se tiene que modificar en términos de libertades en distintos ámbitos, y el presidente siempre lo dijo".

"Pero de hecho, lo que logramos, lo logramos a pesar de la política. Nos hubiese encantado que la política acompañe desde un inicio al gobierno de Milei como ha pasado en otras nuevas gestiones", indicó. "No importa lo que tengamos enfrente que trate de lograr que no cambiemos la Argentina, lo vamos a hacer igual", explicó en esa ocasión.