BUENOS AIRES - El presidente Alberto Fernández desmintió este viernes a su su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y aseguró que “no está en carpeta” un aumento de tarifas a mediados de año.

Además, el jefe de Estado aseguró que primero revisarán las “ganancias exorbitantes” que tuvieron las compañías de distribución de electricidad y de gas y “después” analizarán si los argentinos tienen que pagar más.

“Nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones de aumentar; lo que más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente. Es un estudio de revisión para atrás, y después veremos qué es lo que hay que hacer. Pero lo primero no es ver si va a haber aumento de tarifas. Por lo tanto, hoy no tenemos en carpeta el aumento de tarifas”, afirmó.

Por otro lado, consideró que sistema de tarifas “destruyó la industria y los habitantes terminaron pagando con creces la luz y el gas”. “Acá hubo una política precisa para llenar los bolsillos de esas empresas en detrimento de los argentinos. El que ganó lo que no debía, ahora va a tener que devolver lo que se llevó indebidamente no aumentando las tarifas de la gente”, sumó Fernández en declaraciones radiales.

NEGOCIACIONES PARITARIAS

En otro orden de cosas, se refirió a las negociaciones paritarias y si bien reconoció que la recomposición salarial es una de las prioridades de su administración, pidió “paciencia a los gremios” por la situación de “fragilidad” en la que se encuentra la economía.

“Tenemos que ir recomponiendo el salario real pero dentro de la fragilidad que tiene la economía. Es uno de los objetivos prioritarios, como lo era mejorar las jubilaciones de quienes estaban postergados. Vamos a mejor los salarios pero con mucha prudencia. Les pido un poco de paciencia a los gremios. Han tenido una paciencia inconmensurable en cuatro años, pero me parece que ahora sí hay que tener paciencia”, declaró.