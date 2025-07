En un contexto de creciente tensión entre las provincias y la Nación, el Senado de la Nación se prepara para una sesión clave este jueves 10 de julio, donde se tratarán proyectos relacionados con jubilaciones, universidades y recursos federales.

El reclamo por una redistribución más justa de fondos y el deterioro de la obra pública encabezan la agenda política. En este marco, el senador chubutense Carlos Linares ofreció definiciones contundentes sobre el rol del Ejecutivo nacional, el reclamo de los gobernadores y la situación del peronismo local.

Carlos Linares, senador nacional por Chubut, se refirió a la sesión en la Cámara Alta, donde se debatirán iniciativas que impactan directamente en los sectores más vulnerables y en el federalismo fiscal del país.

“Son proyectos importantes, algunos de ellos que vienen con media sanción de diputados, caso jubilación, moratoria y emergencias de discapacidad, y después todos entrado y que tienen que ser tratados sobre tabla, que fue un pedido de los gobernadores, los 23 gobernadores de la provincia más la Capital Federal, que es impuesto al combustible”, explicó Linares en diálogo con “Buen Día Comodoro” por SETA TV.

EL RECLAMO DE LAS PROVINCIAS

El legislador remarcó la situación crítica que atraviesan las economías regionales y la necesidad de asistencia urgente.

“Lo que está pasando es una lógica que nosotros dijimos que iba a pasar. Hoy las provincias ya no dan más. hay provincias que están con problemas de financiamiento, algunas que están con problemas para pagar sueldo, las economías regionales que están en un mal momento, la falta de obra pública, la gente que no llega ni siquiera al día 15. Esa problemática, la asistencia que tienen que hacer las provincias con su gente”, añadió Linares.

“Hay una crisis enorme en el interior del país y que sabíamos que más temprano que tarde este problema se iba a suscitar y me parece que los gobernadores de una vez por todas hicieron lo que tenían que hacer, enfrentar al Gobierno Nacional, porque siempre lo digo, hay que acordarse que este este país no tiene presupuesto hace dos años, algo nunca visto en la democracia argentina, que eso es un desmanejo del Gobierno”, agregó.

Linares también se refirió al enfoque económico del Ejecutivo y al impacto del ajuste: “No creo que tenga todos los gobernadores en contra. Acá no hay que estar en contra o a favor, acá hay que ser razonable. Me parece que lo que está pasando del gobierno nacional con las provincias es trágico. Este famoso déficit cero que ya claramente ya no lo tienen más, y que es con el apriete de los jubilados del hospital Garrahan, de la coparticipación a las provincias, de la obra pública. Eso llega un momento que no va más, ese sistema ya se probó muchas veces en Argentina y no va más".

El senador confía en que el tratamiento parlamentario prospere. "Hoy en el Senado de la Nación una mayoría de Unión por la Patria, que son 34 votos, más votos que seguramente de otros lugares del radicalismo, parte de los partidos provinciales, se van sumando. Yo pienso que para las dobles que necesitan y que tenga tratamiento sobre tal los gobernadores necesitamos 2 tercios, o sea que necesitamos 48 votos. Creo que lo vamos a tener y que vamos a tener media sanción a esta ley, que es casi te diría prioritaria”.

VIALIDAD NACIONAL Y EL VACIAMIENTO DE DISTINTOS ORGANISMOS

Consultado sobre la paralización de obras, Linares señaló el impacto del recorte en áreas claves del Estado. “Hemos tenido reuniones a nivel nacional con con lo que se refiere a a vialidad nacional. Ya hace un tiempo, ya que venimos atrás de este tema”.

“Vialidad Nacional es una sumatoria de todos los entes nacionales que se están destruyendo. Como el achicamiento de Aerolíneas Argentinas, del correo, del Conicet, del INTA, de todos los organismos del estado que están haciendo un daño enorme en el interior del país, porque claramente nosotros si uno mira cómo está compuesto el gobierno nacional, es un gobierno de porteños con un presidente que no recorre el país ni su presidente ni los ministros, donde prioriza comprar tanques y aviones de guerra en vez de asistencia a las provincias. Me parece que claramente son conceptos diferentes de que es un país federal".

Por otra parte, el senador describió un escenario complejo a nivel local. “Lo que está pasando, que los gobernadores de una vez por todas entiendan, no sean cómplices de un gobierno que claramente está yendo por la gente, porque nosotros no podemos vivir en la provincia. Yo tuve el día sábado una reunión con empresarios y el secretario general de UOCRA, con una enorme preocupación por la baja de gente y la que sigue permanentemente. El tema de la pesca que no se soluciona, el turismo que no hay casi reservas en la provincia, así que estamos en un cóctel la verdad muy complicado”.

INTERNA EN EL PJ: APUESTA POR LA UNIDAD

Finalmente, Linares se refirió a la situación del peronismo en Chubut y la posibilidad de una lista única. "Sí, yo lo estoy siguiendo un poco, no muy metido, un poco por afuera. Me parece que son dos muy buenos candidatos, tanto Dante como Juan Pablo tienen trayectoria, tienen todo como para ser diputados nacionales, pero me parece que se tiene que hablar, y yo tengo fe que va a ser así, que antes del día jueves nos podamos encontrar y tener una misma unidad”.

“Me parece que la gente y el justicialismo ya lo hizo ayer en la provincia de Buenos Aires, un lugar muy complicado que esté la unidad se hizo porque había que entender que teníamos que estar atendiendo los problemas de la gente”.

“Así que espero y confío que la provincia Chubut no va a ser una excepción, que vamos a tener una lista de unidad, que vamos a ir todos juntos, porque el justicialismo está en condiciones de hacer una excelente elección en la provincia del Chubut y y tenemos que demostrarle a la gente que nosotros somos realmente la alternativa que necesitan", concluyó.