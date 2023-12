Este miércoles por la tarde, en una conferencia de prensa, Patricia Bullrich dio detalles de cómo se llevó a cabo el protocolo antipiquetes, en el marco de una movilización contra el Gobierno Nacional.

"Hoy dimos un paso importante en advertirle a los ciudadanos que tienen planes que las cosas han cambiado", señaló Bullrich. "Hoy hubo una acción activa para terminar con la violación de la ley y fue una actuación correcta de acuerdo a los protocolos", agregó.

En tanto, reveló que hubo un “mínimo uso de la fuerza, tal es así que el único herido fue un miembro de la Policía de la Ciudad”. Además, aseguró que “se terminó el vale todo. Es el inicio de una nueva etapa”.

"Hoy hubo libre circulación en todo el país, no se cortó la 9 de julio, no se cortó el Puente Pueyrredón, no se cortó el Metrobús, la gente pudo circular por cualquier lugar, sin ningún tipo de problemas", celebró Bullrich.

Bullrich ratificó el protocolo antipiquete para la marcha del 20 de diciembre: "El que corta la calle no cobra el plan"

"El único lugar donde hubo un corte fue en Cipolletti”, sin embargo, reveló que la movilización se terminó de forma rápida. "Hoy los manifestantes no transportaron piedras, ni encapuchados, tampoco vinieron en colectivos", remarcó la titular de la cartera de Seguridad. Además, indicó que “la mayoría de la gente decidió no concurrir a la marcha (en Plaza de Mayo)” y señaló que los manifestantes no fueron con niños a la movilización.