La expresidenta Cristina Kirchner criticó este viernes al gobierno de Javier Milei al afirmar que “la economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos” y sostuvo que en las elecciones legislativas del 26 de octubre deberá elegirse entre, dijo, el mandatario Javier Milei o “Argentina”.

A través de un audio difundido desde el domicilio en el que cumple la prisión domiciliaria tras la condena por corrupción, en el marco de la celebración del Día de la Lealtad peronista, la expresidenta calificó a Milei como “empleado del mes” del mandatario estadounidense, Donald Trump, y planteó que “algunos pretenden volver a los tiempos en los que la soberanía argentina se decidía en una embajada”.

“Ochenta años después nos ponen en la misma disyuntiva: en aquel entonces era Braden o Perón, hoy pareciera ser Bessent o Perón”, sentenció Fernández de Kirchner.

“Alerta Argentina”: la vidente que anticipó los escándalos de Milei habló de “lo que pasará en las elecciones"

En tanto, la exmandataria consideró que el verdadero problema de la Argentina no es la “injerencia extranjera”, sino la “incapacidad de la derecha y del poder económico para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”.

Asimismo, cuestionó el acuerdo entre Milei y Trump al afirmar que el Tesoro de ese país “no compra pesos” sino que está “comprando tiempo para que los especuladores salgan del laberinto financiero que ellos mismos armaron”.

“Esto ya lo vimos antes, es el mismo guión de la dependencia. La economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos”, planteó.

Santa Cruz se blinda: Vidal puso en marcha la ley 90/10 y exige 90% de empleo local

Por otra parte, añadió que cuando “los poderosos de afuera quieren decidir quién gobierna, la respuesta tiene que ser la misma que hace 80 años: la soberanía no se negocia”, tras lo cual cerró: “El 26 es Milei o Argentina”.

Las palabras de la exmandataria se produjeron en el marco de los 80 años del Día de la Lealtad peronista, fecha para la que el kirchnerismo se acercó por la tarde hacia San José 1111 desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Participaron de la caravana el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros dirigentes políticos, sociales y gremiales que se dieron cita frente a la casa de la exmandataria.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR