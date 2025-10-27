Elecciones 2025
“Hemos ganado en casi toda la provincia”, afirmó el gobernador de Neuquén
El gobernador Rolando Figueroa celebró el desempeño de La Neuquinidad en las elecciones nacionales y destacó que el frente sumará representación propia en el Congreso con Julieta Corroza como senadora y Karina Maureira como diputada.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó esta noche los resultados del partido La Neuquinidad y afirmó que contará con una nueva senadora y una nueva diputada nacional de su frente.
Se trata de Julieta Corroza, quien ganó un lugar en la Cámara alta, y de Karina Maureira, que entrará en la Cámara baja.
Además, el mandatario neuquino afirmó que llamó a la representante de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, para felicitarla por ingresar al Congreso como senadora; asimismo, evaluó que fue una elección en la cual se discutió “qué país queremos”.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
ECONOMÍA
¿Habrá aumento?: cuánto cobrarán las empleadas domésticas por día y por mes en noviembre de 2025
Tras varios meses sin ajustes, el gremio que representa a las trabajadoras del servicio doméstico confirmó el monto que cobrarán en el anteúltimo mes del año. Conoce en detalle las escalas vigentes y el “plus” de la Patagonia.
No disponible sin conexión
INFRAESTRUCTURA
Gasoducto Cordillerano: anuncian obras que darán gas a 12 mil familias de Chubut, Neuquén y Río Negro
El proyecto demandó una inversión total de 50.600 millones de pesos, gestionada en conjunto por las tres provincias patagónicas.
No disponible sin conexión
EL ROCK RENACE EN LA PATAGONIA
A 40 años de “Locura” de Virus: una revolución musical, estética y sonora que se mantiene más viva que nunca
En 1985, Virus lanzó un manifiesto de modernidad en una Argentina que respiraba los aires de una democracia que recién daba sus primeros pasos. De la mano de un showman extraordinario como Federico Moura, “Locura” fusionó sintetizadores con letras que rompieron los moldes de su época. Hoy, la Patagonia es testigo de bandas emblemáticas o artistas solistas que conmueven a varias generaciones porque atravesaron el tiempo.
Por Rodrigo Gómez
No disponible sin conexión