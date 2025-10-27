“Hemos ganado en casi toda la provincia”, afirmó el gobernador de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó esta noche los resultados del partido La Neuquinidad y afirmó que contará con una nueva senadora y una nueva diputada nacional de su frente.

Se trata de Julieta Corroza, quien ganó un lugar en la Cámara alta, y de Karina Maureira, que entrará en la Cámara baja.

Además, el mandatario neuquino afirmó que llamó a la representante de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, para felicitarla por ingresar al Congreso como senadora; asimismo, evaluó que fue una elección en la cual se discutió “qué país queremos”.